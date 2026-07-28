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در رویداد آموزشی درکِ زیباییِ تصویر که با هدف ارتقای سواد بصری و نگاه تحلیلی به هنرهای تصویری برگزار شد، محمدجواد صداقت کشفی مبانی نظری و تکنیکی زیباییشناسی تصویر را برای شرکتکنندگان تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد صداقت کشفی مدرس دوره درکِ زیباییِ تصویر، در کارگاه یکروزه درکِ زیباییِ تصویر، مباحثی پیرامون چگونگی تحلیل عناصر بصری، ترکیببندی، نور، رنگ و نقش مؤلفههای زیباییشناختی در خلق آثار هنری تأثیرگذار را مطرح کرد. شرکتکنندگان علاوه بر آشنایی با مفاهیم تئوریک، به بررسی نمونههای موردی پرداختند تا مهارت خود را در تشخیص و درک ساختارهای بصری تقویت کنند.
مرکز رسانهای رشد، با میزبانی این کارگاه تخصصی، بار دیگر بستری پویا را برای تلاقی علم و هنر فراهم آورد تا علاقهمندان به هنرهای تجسمی بتوانند با تکیه بر روشهای علمی، گامی بلند در مسیر حرفهای شدن بردارند.
مرکز رسانهای رشد زیر نظر صدا و سیمای استان یزد با هدف شناسایی، رشد و توانمندسازی استعدادهای برتر در حوزه رسانه در محل گنجینه فرهنگ و هنر یزد واقع در میدان خان قرار دارد.
کارگاه زیباشناسی تصویر ویژه علاقمندان به هنر عکاسی و تصویربرداری، دوشنبهها ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز رسانهای رشد برگزار میشود.
علاقمندان برای آشنایی با برنامههای این مرکز میتوانند به کانال این مرکز در پیام رسان ایتا به نشانی @yazdiribroshd مراجعه و یا به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۲۶۵۸ پیام دهند.