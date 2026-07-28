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معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده برای نظام سلامت کشور یک ضرورت است و در این مسیر هیچ گزینهای جز موفقیت وجود ندارد؛ چرا که هرگونه ناکامی در اجرای این برنامه، بزرگترین آسیب را به نظام سلامت کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رییسی در جلسه وبیناری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه های منتخب در فاز دوم و سوم اجرا (۳۹ دانشگاه) با تأکید بر اهمیت راهبردی این برنامه، با اشاره به اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده تجربهای آزمودهشده در جهان است، افزود: بیش از ۱۰۰ کشور در دنیا این برنامه را اجرا کردهاند و بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که استقرار کامل آن در مدت کوتاه امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند فرهنگسازی، برنامهریزی، صبر، حوصله و پیگیری مستمر است. با این حال، با توجه به تجربیات موجود، روند اجرای برنامه در کشور را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی میکنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تجربه اجرای این برنامه در استانهای فارس و مازندران اظهار کرد: تجربه گذشته به دلیل اجرا نشدن کامل برنامه، همواره به عنوان نمونهای ناموفق مطرح شده است، در حالی که مشکل اصلی، عدم اجرای صحیح برنامه بود. از این رو، اجرای دقیق و اصولی برنامه فعلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیسی خطاب به مدیران دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی تصریح کرد: اجرای این برنامه یکی از مهمترین مأموریتهای مدیریتی شماست و نتیجه آن، چه موفقیت و چه عدم موفقیت، در کارنامه مدیریتی شما ثبت خواهد شد. از این رو، باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتها، زمینه اجرای موفق آن را فراهم کنیم.
وی با اشاره به آغاز فاز سوم برنامه گفت: پس از اجرای فازهای اول و دوم، امروز ابلاغ فاز سوم صادر شده و ۱۹ شهرستان منتخب در قالب دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع انتخاب شدهاند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی از این شهرستانها پیش از این تجربه اجرای برنامه را داشتهاند، افزود: شهرستانهای فیروزآباد، جهرم، لارستان، فسا و جویبار که پیشتر در قالب مدلهای قبلی فعالیت میکردند، اکنون باید با انتقال به مدل جدید، فرآیند سوئیچ برنامه را بهدرستی انجام دهند. انتظار ما از این شهرستانها بیش از سایر مناطق است، زیرا اجرای صحیح این مرحله میتواند الگوی مناسبی برای تعمیم برنامه به سایر شبکههای کشور باشد.
وی انتخاب این شهرستانها را اقدامی هوشمندانه دانست و گفت: اگر این شبکهها بتوانند فرآیند انتقال به مدل جدید را با موفقیت انجام دهند، تجربه حاصل از آن بهراحتی در سایر شبکههای همان استان و سپس در سطح کشور قابل استفاده خواهد بود.
رئیسی همچنین به درخواست یکی از دانشگاهها برای تعویق اجرای برنامه در یکی از شهرستانهای منتخب به دلیل کمبود نیروی انسانی، متخصص و برخی مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: این درخواست در حال بررسی است و لازم است وضعیت زیرساختهای سطح یک، سطح دو و فناوری اطلاعات بهطور دقیق ارزیابی شود. در صورتی که امکان رفع مشکلات وجود داشته باشد، وزارت بهداشت از همه ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی از اجرای برنامه استفاده خواهد کرد.
وی تأکید کرد: جایگزین کردن اجرای برنامه در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به جای شهرستان منتخب، به معنای آغاز نشدن واقعی برنامه خواهد بود؛ بنابراین انتظار میرود دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی با ارائه دقیق نیازها و مشکلات خود، زمینه رفع موانع و اجرای برنامه را فراهم کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به استمرار جلسات هفتگی پایش اجرای برنامه افزود: انتظار داریم با بهرهگیری از تجربیات فازهای اول و دوم، اجرای فاز سوم با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری دنبال شود. همچنین رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها با مدیریت مستمر شبکههای منتخب، روند اجرا را بهصورت منظم رصد کرده و بازخوردهای لازم را دریافت کنند.
رئیسی در پایان بر ضرورت توجه همزمان به مولفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) تأکید کرد و گفت: در بسیاری از استانها از جمله آذربایجان شرقی، خوزستان و کرمان اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است. با توجه به احتمال ارائه گزارش عملکرد دانشگاهها به رئیسجمهور در آینده نزدیک، لازم است دانشگاهها آمادگی داشته باشند گزارشی از اقدامات خود در حوزه مولفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت نیز ارائه کنند.