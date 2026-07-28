پلاک دائم ارس برای خودروهای تا پنج سال کارکرد
مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس گفت: بر اساس مصوبه جدید شورای تامین از این پس خودروهای تا پنج سال کارکرد در این منطقه بدون محدودیت حجم موتور و ارزش خودرو امکان دریافت پلاک دائم ارس را خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
داود جعفرلو اظهار کرد:با پیگیریهای انجام شده از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس و همراهی اعضای شورای تامین شهرستان جلفا محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی به این منطقه برطرف شد و از این پس خودروهای کارکرده تا پنج سال میتوانند بدون محدودیت حجم موتور و ارزش خودرو پلاک دائم ارس دریافت کنند.
وی این تصمیم را از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه تسهیل واردات خودرو به منطقه آزاد ارس دانست و افزود: این مصوبه در راستای رفع محدودیتهای موجود، پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی و متقاضیان و همچنین ایجاد تنوع بیشتر در بازار خودروهای منطقه به تصویب رسیده است.
مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: بر اساس این تصمیم متقاضیان میتوانند خودروهای با حداکثر پنج سال کارکرد را حتی در صورت داشتن حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی بدون محدودیت در ارزش خودرو به منطقه آزاد ارس وارد کرده و پس از انجام تشریفات قانونی با پلاک دائم ارس از آن بهرهبرداری کنند.
جعفرلو با اشاره به آثار این مصوبه در حوزه اقتصادی و تجاری منطقه اظهار کرد:تحقق این موضوع حاصل پیگیریهای مستمر مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد ارس و همکاری و نگاه حمایتی اعضای شورای تامین بوده است اقدامی که با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش رضایتمندی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی و تقویت مزیتهای رقابتی منطقه آزاد ارس به نتیجه رسیده است.
وی همچنین درباره وضعیت خودروهای گذرموقت گفت: با توجه به پایان مهلت واردات این خودروها در ۳۱ تیرماه مقرر شد خودروهایی که هم اکنون در گمرک سازمان منطقه آزاد ارس موجود هستند و حداکثر ۱۰ سال عمر دارند در صورت وجود تقاضا برای تبدیل به خودروهای گذرموقت بتوانند تمامی تشریفات و امور اداری مربوطه را طی کنند.
مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: همچنین خودروهایی که شماره شاسی آنها پیش از پایان مهلت قانونی از سوی شرکتهای واردکننده در قالب مکاتبه رسمی به سازمان منطقه آزاد ارس اعلام شده است نیز مشمول این تصمیم خواهند بود و تمامی مراحل گمرکی و اداری آنها از سوی گمرک سازمان منطقه آزاد ارس انجام میشود.
جعفرلو تاکید کرد:این تصمیم ضمن جلوگیری از بلاتکلیفی خودروهای موجود، زمینه تسریع در تعیین تکلیف پروندههای جاری و تسهیل فرآیندهای اجرایی را فراهم میکند و گامی موثر در جهت حمایت از فعالان حوزه واردات خودرو و ارتقای خدمات گمرکی در منطقه آزاد ارس به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با رویکرد تسهیلگری، رفع موانع اداری و حمایت از فعالان اقتصادی، پیگیری اصلاح و بهبود فرآیندهای مرتبط با تجارت، سرمایهگذاری و واردات را در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد ادامه خواهد داد.