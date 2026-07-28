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مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین در یک عملیات هوشمندانه، موفق به کشف و ضبط ۵۸۰ حلقه لاستیک غیرمجاز خودروهای سواری و سنگین شدند که عدم ثبت آنها در سامانه جامع انبارها، نشاندهنده ماهیت غیرقانونی این محموله است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، از موفقیت مأموران پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با اخلالگران اقتصادی خبر داد.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای سراسری مقابله با قاچاق کالا و صیانت از اقتصاد ملی، مأموران این نیرو با همکاری بازرسان اتاق اصناف، از فعالیت خارج از ضوابط یک واحد لاستیکفروشی در حاشیه شهر قزوین مطلع شدند و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوزهای قضایی، عملیات بازرسی را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی استان با ارائه جزئیات بیشتر از این عملیات افزود: در جریان بازرسی دقیق از محل مذکور، مجموعاً ۵۸۰ حلقه لاستیک شامل ۴۵۸ حلقه لاستیک خودروهای سواری و ۱۲۲ حلقه لاستیک خودروهای سنگین کشف و ضبط شد. لازم به ذکر است این محموله در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود که این امر نشاندهنده تلاش برای ورود غیرقانونی کالا به چرخه بازار است.
سردار طرهانی با اشاره به ارزش اقتصادی این محموله تصریح کرد: برآورد کارشناسان از ارزش کل لاستیکهای کشف شده، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال میباشد که در این راستا ، یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده قانونی، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.