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معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در مجمع عمومی عادی و سالیانه فدراسیون ووشو گفت: این فدراسیون همواره در بخش بانوان موفق و پیشرو بوده و کسب قریب به ۵۰ مدال در سال ۱۴۰۴ نشان از موفقیت و پویایی فدراسیون ووشو دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی عادی و سالیانه فدراسیون ووشو امروز (سهشنبه - ۶ مردادماه) به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزشوجوانان و با حضور مهین فرهادیزاد نایبرئیس کمیته ملی المپیک، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و اعضای مجمع بهصورت حضوری و برخط در محل سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزشوجوانان در این مجمع با تقدیر از زحمات صدیقی و مجموعه فدراسیون بابت اهتمام در برگزاری مجمع، اظهار داشت: ووشو از رشتههای مهم و افتخارآفرین کشور ماست و در ابعاد فرهنگی نیز باید منش پهلوانی و اخلاق حرفهای در دستور کار همه ورزشکاران و اعضا قرار گیرد. صدیقی از رؤسایی است که تعامل بسیار خوبی با وزارت دارد و قدردان زحمات وی و مجموعه فدراسیون هستیم. مجموعه وزارت ورزشوجوانان بر برگزاری مدون و دقیق اردوهای آمادهسازی تا بازیهای آسیایی تأکید دارد و از ووشو در بازیها نیز انتظار درخشش داریم؛ از این رو بهزودی از اردوی تیمهای ملی بازدید میکنیم و حامی ووشوکاران هستیم.
وی در ادامه بیان داشت: شخص وزیر ورزشوجوانان بر توسعه ورزشکاران سازمانیافته در تمامی رشتهها تأکید دارد و استعدادیابی نیز باید جدیتر از گذشته در دستورکار فدراسیونها و هیأتهای استانی فدراسیونها قرار بگیرد، چون چرخه قهرمانی نباید متوقف و موجب آسیب شود. البته در جریان برنامههای صدیقی و فدراسیون ووشو در این حوزه هستیم و برایمان مهم است. یکی دیگر از تأکیدات، توجه ویژه به حوزه بانوان است و الحمدلله فدراسیون ووشو در این حوزه همواره موفق و افتخارآفرین بوده. در این بخش ووشو پیشروست و باز هم میتوانیم بیشتر بدرخشیم؛ هر زمان به دختران توجه شده، نتیجهاش را زود دیدهایم.
معاون وزیر ورزشوجوانان در پایان گفت: کسب قریب به ۵۰ مدال در سال ۱۴۰۴ نشان از موفقیت و پویایی فدراسیون ووشو دارد. انتظار داریم در ناگویا نیز چنین موفقیتی از ووشو مشاهده کنیم. وزیر ورزش دستور دادهاند تا در ناگویا با تعداد بالا و تمام توان شرکت کنیم. امیدوارم ووشو در بازیها با برنامهریزی و مدیریتی که سابقه دارد، افتخارآفرینی کرده و مطابق همیشه خوش بدرخشد.