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رئیس هیئتمدیره انجمن خودروسازان تجاری تهران معتقد است مشکل اصلی صنعت، نبود ظرفیت تولید نیست، بلکه کاهش سفارشها و گرایش برخی شهرداریها به واردات است.
جلیل هاشمی، در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به عملکرد خودروسازان داخلی در تولید خودروهای تجاری، افزود: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ و مشکلات تأمین، شرکتهای خودروسازی، توانستهاند در چهار ماهه نخست امسال تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند به طوری که یکی از خودروسازان توانسته بخشی از تعهدات اتوبوسهای ۱۸ متری را به ناوگان حملونقل عمومی شهرهای اصفهان و مشهد تحویل دهد.
وی اضافه: تولید اتوبوسهای ۱۸ متری به دلیل پیچیدگیهای فنی، تقریباً دو برابر اتوبوسهای تککابین زمان نیاز دارد، اما با این وجود، صنعت خودروهای تجاری از ظرفیت لازم برای تأمین نیاز بازار برخوردار است.
هاشمی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی تولیدکنندگان کمبود ظرفیت نیست، گفت: تولید اتوبوس بر مبنای سفارش و قرارداد انجام میشود و هر زمان سفارش وجود داشته باشد، خودروسازان داخلی آمادگی تولید انواع اتوبوسهای تککابین، دوکابین و برقی را دارند.
رئیس هیئتمدیره انجمن خودروسازان تجاری تهران ادامه داد: در شرایطی که حملونقل بینالمللی و کشتیرانی با محدودیتهایی مواجه است، همچنان برخی شهرداریها ترجیح میدهند به جای استفاده از ظرفیت تولید داخل، اتوبوس کامل (CBU) وارد کنند؛ در حالی که توان تولید این محصولات در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل میتواند روند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را سرعت ببخشد، تصریح کرد: اگر سفارشها به سمت تولیدکنندگان داخلی هدایت شود، علاوه بر افزایش تولید، وابستگی به واردات نیز کاهش خواهد یافت.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: افت تولید خودروهای تجاری در برخی بخشها بیش از آنکه ناشی از ضعف تولیدکنندگان باشد، به کاهش سفارشها و سیاستهای خرید بازمیگردد و اصلاح این روند میتواند ظرفیتهای خالی صنعت خودروهای تجاری را دوباره فعال کند.