عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به پیری جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، از وزیر علوم خواست تا با بازنگری در جذب دانشجو و مهارت‌آموزی، مانع از هدر رفت ۴۵ درصدی فارغ‌التحصیلان این بخش شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست هم‌اندیشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با کمیسیون کشاورزی مجلس، عضو این کمیسیون با ارائه آماری ، از وزیر خواست تا نقش خود را در تأمین امنیت غذایی جدی‌تر ایفا کند.

علیرضا عباسی ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه متوسط سن کشاورزان ایرانی به بالای ۶۰ سال رسیده است، افزود : اگر امروز برای کاهش این عدد و تربیت نیروی جوان و ماهر، هم‌افزایی بین‌دستگاهی شکل نگیرد، فردا با بحران جدی در تأمین غذای کشور مواجه خواهیم شد.

وی گفت: طبق آمار شورای عالی اقتصاد، ۴۵ درصد از فارغ‌التحصیلان کشاورزی ، در مشاغل غیرمرتبط فعالیت می‌کنند. این یعنی ما هم در جذب دانشجو مشکل داریم و هم در نگهداشت تخصص. باید هرچه سریعتر بازنگری اساسی در جذب مقاطع مختلف انجام شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با تأکید بر برنامه هفتم ، حرکت قاطع آموزش‌ها به سمت مهارت‌محوری را خواستار شد و افزود: وزارت علوم با داشتن مزارع آموزشی، گلخانه و آزمایشگاه، ظرفیت بی‌نظیری برای تربیت نیروی کارآمد دارد، که می توان از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کرد.

عباسی با اشاره به بحث واردات گفت : سالانه ۳۰۰ میلیون دلار (۶۰ همت) صرف واردات بذور هیبرید می‌شود که از آقای وزیر درخواست دارم حداقل ۱۰ دانشگاه بزرگ کشاورزی را مأمور به خودکفایی در این حوزه کنید. دانشگاه هیأت علمی دارد، دانشجو دارد، گلخانه و زمین آموزشی دارد، با مأموریت دادن به این دانشگاه ها می توان آمار واردات بذور هیبرید را به صفر رساند.

وی با یادآوری ظرفیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عطف) خطاب به وزیر علوم گفت: شما باید سیاست‌گذار اصلی تحقیقات کشور باشید . انتظار داریم با تشکیل جلسات اصلاحی در ماده ۲۳ قانون افزایش بهره‌وری، مسیر مهارت‌آموزی را هموار کنید و مجلس نیز برای هرگونه همکاری در این زمینه کاملاً آماده است.