مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: با هرگونه تخلف در حوزه قیمت‌گذاری، احتکار، گران‌فروشی و اخلال در شبکه توزیع، برابر ضوابط و مقررات پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست کارگروه تنظیم بازار استان خوزستان با ا تأکید بر ضرورت رصد مستمر بازار اظهار کرد: نظارت دقیق و مستمر بر روند عرضه کالاهای اساسی، قیمت‌ها و نحوه توزیع، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با همکاری همه دستگاه‌های عضو کارگروه تنظیم بازار، تلاش شده است تا در تأمین اقلام مورد نیاز مردم، کمبودی در سطح استان وجود نداشته باشد و روند توزیع نیز به‌صورت منظم و هدفمند انجام شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان روانبخش با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی، نظارتی و خدماتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ثبات بازار دارد و خوشبختانه این هماهنگی در استان خوزستان به شکل مطلوبی در حال پیگیری است.

روانبخش تاکید کرد: هدف ما ایجاد آرامش در بازار، اطمینان‌بخشی به مردم و فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به کالاهای مورد نیاز است.

وی اظهار کرد: باید تدابیری اتخاذ کنیم تا وجوه واریزی بابت کالابرگ الکترونیکی که در فروشگاه‌های استان هزینه می‌شود، بیشترین اثر را بر اقتصاد، تولید و اشتغال خوزستان داشته باشد. ضروری است با برنامه‌ریزی مناسب، تأمین کالاهای مورد نیاز این طرح تا حد امکان از محل تولیدات واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان داخلی استان انجام شود تا گردش مالی حاصل از اجرای کالابرگ، ضمن تأمین نیازهای مردم، به تقویت بنگاه‌های اقتصادی، حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید در خوزستان منجر شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان افزود: حمایت از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان بومی، توسعه شبکه توزیع کالاهای تولید داخل استان و ایجاد پیوند مؤثر میان بخش تولید و بازار مصرف، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح کالابرگ را در داخل استان حفظ کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار باشد.

روانبخش تصریح کرد: هدف ما این است که منابع مالی ناشی از اجرای طرح‌های حمایتی، علاوه بر افزایش قدرت خرید خانوارها، به عنوان محرکی برای رونق تولید، توسعه بازرگانی داخلی و تقویت چرخه اقتصادی استان نیز عمل کند.