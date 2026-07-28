مستند جدید «ون‌گوگ: از مزارع گندم و آسمان ابری» روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۶ و ۷ مرداد به روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند جدید ۲ قسمتی «ون‌گوگ: از مزارع گندم و آسمان ابری» که محصول سال ۲۰۱۸ کشور ایتالیا و از گونه زندگینامه‌ای است از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

امتیاز این مستند نزد درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) هفت از ده است.

این مستند با بررسی میراث بزرگترین مجموعه‌دار خصوصی آثار هنری نقاش هلندی، هلن کرولر-مولر (۱۸۶۹-۱۹۳۹)، که در اوایل قرن بیستم، نزدیک به ۳۰۰ اثر از او را خریداری کرده بود، نگاهی نو به ون گوگ دارد.

این مجموعه دو قسمتی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه، ۶ و ۷ مرداد، ساعت ۱۶ در قالب برنامه چهار سوی علم از شبکه چهار پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ صبح تکرار می‌شود.