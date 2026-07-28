سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کرمانشاه
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز ( سه شنبه) وارد کرمانشاه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، سید ستار هاشمی در ابتدای سفر خود با حضور در یادمان شهید گمنام استانداری، با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
شرکت در نشست شورای اداری، حضور در نشست با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیدار با خانواده شهید، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه ،از جمله برنامههای سفر وزیر به استان کرمانشاه است.
همچنین افتتاح ۲۰۶ طرح ارتباطی از دیگر برنامههای سفر دکتر هاشمی است.