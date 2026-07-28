ببه خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با اشاره به اینکه دیوار‌های شهری بستر مناسبی برای ارائه پیام‌های فرهنگی و هنری به شهروندان هستند، افزود: این طرح‌ها با تمرکز بر تنوع موضوعی از جمله ترویج فرهنگ غنی شهادت و ایثار، ارائه طرح‌های نوین هنری، ترسیم شعار‌های انقلابی و مفاهیم بومی طراحی و به مرحله اجرا درآمده‌اند.

جعفری افزود: برای اجرای بهینه این طرح‌ها و استفاده از متریال باکیفیت و ماندگارافزون‌بر ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.