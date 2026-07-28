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بیش از هزار مترمربع دیوارنگاری شهری با اعتباری افزون بر ۷۰۰ میلیون تومان از ابتدای امسال در شهرکرد بهسازی شده است.
ببه خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با اشاره به اینکه دیوارهای شهری بستر مناسبی برای ارائه پیامهای فرهنگی و هنری به شهروندان هستند، افزود: این طرحها با تمرکز بر تنوع موضوعی از جمله ترویج فرهنگ غنی شهادت و ایثار، ارائه طرحهای نوین هنری، ترسیم شعارهای انقلابی و مفاهیم بومی طراحی و به مرحله اجرا درآمدهاند.
جعفری افزود: برای اجرای بهینه این طرحها و استفاده از متریال باکیفیت و ماندگارافزونبر ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.