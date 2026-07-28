به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های افغانستان

روزنامه هشت صبح

ـ شکایت کارمندان دانشگاه کابل از تبعیض طالبان؛ نبرد با طالبان مبارزه با آزادی است - ـ رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشته شد

ـ سیلاب مرگبار نورستان؛ شهری زیر گل و لای و خانواده‌هایی در انتظار

خبرگزاری پژواک

ـ دست کم ۳۰ تن در حمله افراد مسلح به یک روستا در نیجریه کشته شدند

خبرگزاری باختر

ـ قرار است دور بعدی مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی۴ آگوست در رم برگزار شود

ـ تاکید افغانستان و ازبکستان بر دستیابی به ۵ میلیارد دلار تجارت دوجانبه

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

آیدینلیک (Aydınlık)

🔹 هشدار درباره حملات اوکراین به کشتی‌های ترکیه در دریای سیاه

روزنامه با انتقاد از دولت، خواستار پاسخگویی درباره حملات پهپادی اوکراین به کشتی‌های ترکیه و تأمین امنیت دریانوردان شد.

🔹 پیشنهاد چین در دستور کار ابتکار سه‌جانبه ترکیه، روسیه و چین

آیدینلیک از گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در قالب ابتکار «TRÇ» میان سه کشور خبر داد.

بیرگون (BirGün)

🔹 ادعای تلاش اسرائیل برای اثرگذاری بر انتخابات ترکیه

این روزنامه به گزارش رسانه‌های اسرائیلی درباره تلاش تل‌آویو برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی ترکیه پرداخت.

🔹 افزایش تهدید‌ها علیه کشتیرانی در دریای سیاه

ادامه حملات در جنگ روسیه و اوکراین، امنیت کشتی‌های تجاری و کارکنان دریایی را تهدید کرده است.

جمهوریت (Cumhuriyet)

🔹 تأسیس رسمی حزب جدید با استعفای صد‌ها عضو سابق CHP

جمهوریت تشکیل «حزب جدید» را مهم‌ترین تحول سیاسی روز دانست.

🔹 انتقاد از اردو‌های ایدئولوژیک تابستانی

این روزنامه نسبت به فعالیت اردو‌های آموزشی با گرایش‌های ایدئولوژیک هشدار داد.

🔹 ادامه بازداشت‌ها در پرونده گلستان دوکو

تحقیقات درباره پرونده قتل گلستان دوکو با بازداشت‌های جدید ادامه دارد.

دیلی صباح (Daily Sabah)

🔹 تهران درباره خطر حمله اوکراین به کشتی ایرانی هشدار داد

این روزنامه نوشت همزمان با کاهش درگیری میان ایران و آمریکا، تهران نسبت به پیامد‌های حمله احتمالی اوکراین به یک کشتی ایرانی هشدار داده است.

🔹 کاهش تردد کشتی‌ها در دریای سرخ پس از حملات حوثی‌ها

حملات اخیر باعث افت محسوس عبور کشتی‌های تجاری از باب‌المندب شده است.

🔹 افزایش ۲۶ درصدی صادرات ترکیه به سوریه

صادرات ترکیه به سوریه در نیمه نخست سال رشد قابل توجهی داشته است.

دیریلیش پستاسی (Diriliş Postası)

🔹 احمد الشرع: نقش اردوغان در کاهش تحریم‌های سوریه تعیین‌کننده بود

رئیس‌جمهور سوریه از میانجیگری و تلاش‌های ترکیه قدردانی کرد.

دنیا (Dünya)

🔹 کاهش تعداد سرمایه‌گذاران، افزایش ارزش پرتفوی بورس

با وجود افت تعداد سرمایه‌گذاران، ارزش کل دارایی‌های بورسی رشد چشمگیری داشته است.

اورنسل (Evrensel)

🔹 اتهام تلاش برای جلوگیری از فعالیت سندیکایی کارگران

اورنسل از فشار بر کارگران یک کارخانه فولاد برای ترک تشکل‌های کارگری خبر داد.

🔹 بازداشت مدیران پلیس در پرونده گلستان دوکو

تحقیقات درباره این پرونده به بازداشت چند مقام انتظامی رسید.

🔹 ادامه اعتراض کارگران معادن

کارگران معادن همچنان خواهان پرداخت مطالبات و بهبود شرایط کاری هستند.

حریت (Hürriyet)

🔹 آخرین تلاش سازمان ملل برای حل مسئله قبرس

آنتونیو گوترش پیش از آغاز مذاکرات جدید با هاکان فیدان رایزنی کرد.

🔹 استقبال باشکوه از قهرمانان والیبال زنان ترکیه

تیم ملی والیبال زنان پس از قهرمانی لیگ ملت‌ها وارد استانبول شد.

کورکوسوز (Korkusuz)

🔹 هزینه‌های سنگین ساخت ساختمان‌های دولتی زیر ذره‌بین

افزایش هزینه پروژه‌های دولتی مورد انتقاد قرار گرفت.

🔹 پرونده گلستان دوکو به پلیس رسید

دامنه تحقیقات به فرماندهان و مدیران انتظامی گسترش یافته است.

میلات (Milat)

🔹 تشدید تحقیقات درباره پرونده «احباب»

بازداشت‌های جدید و بررسی انتقال‌های مالی در صدر اخبار این روزنامه قرار گرفت.

🔹 پایان درگیری ایران و آمریکا در تنگه هرمز

میلات از توقف تنش‌های نظامی و بازگشت آرامش نسبی خبر داد.

🔹 اردوغان برای کاهش تحریم‌های سوریه میانجیگری کرد

نقش ترکیه در تحولات سوریه برجسته شد.

میلی گازته (Milli Gazete)

🔹 انتقاد از تبلیغات چین درباره ترکستان شرقی

روزنامه روایت‌های رسمی پکن را زیر سؤال برد.

🔹 ایران اجازه عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را نمی‌دهد

🔹 تحلیل توان نظامی ایران از نگاه اسرائیل

این روزنامه به ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی از توان دفاعی ایران پرداخت.

اقتصاد (Ekonomi)

🔹 بازدهی هفت شرکت بورسی به بیش از هزار درصد رسید

گزارشی از عملکرد استثنایی برخی نماد‌های بورس استانبول.

🔹 افزایش صادرات از آنکارا

سهم پایتخت ترکیه در صادرات کشور رشد قابل توجهی داشته است.

🔹 افت بیش از ۶ درصدی قیمت نفت

تحولات منطقه‌ای بر بازار جهانی انرژی اثر گذاشت.

ترکیه (Türkiye)

🔹 پرونده ترور اوغور مومجو با ادعا‌های تازه

روزنامه مدعی شد ابعاد جدیدی از این پرونده پس از سال‌ها آشکار خواهد شد.

🔹 آتش‌سوزی گسترده در فرانسه و مقایسه با ترکیه

عملکرد ترکیه در مهار آتش‌سوزی‌ها با فرانسه مقایسه شد.

ینی آکیت (Yeni Akit)

🔹 آمادگی ترکیه برای تقویت امنیت مرز‌های اسرائیل و لبنان

به تحولات امنیتی منطقه پرداخته شد.

ینی آسیا (Yeni Asya)

🔹 انتقاد از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نرخ بهره

روزنامه خواستار اجرای برنامه جامع تولیدمحور شد.

🔹 ادامه جنگ در غزه و هشدار درباره فاجعه انسانی

تحولات فلسطین از محور‌های اصلی صفحه اول بود.

ینی بیرلیک (Yeni Birlik)

🔹 ترکیه وارد مرحله جدید «ترکیه بدون تروریسم» شد

مقام‌های دولت از آغاز مرحله سیاسی و حقوقی این روند خبر دادند.

🔹 میانجیگری اردوغان در پرونده سوریه

نقش ترکیه در کاهش تحریم‌های دمشق برجسته شد.

🔹 طرح «چهار دریا» برای اتصال کریدور‌های منطقه‌ای

روزنامه به پروژه‌های ژئوپلیتیکی جدید در خاورمیانه پرداخت.

ینی‌چاغ (Yeniçağ)

🔹 افزایش قیمت محصولات کشاورزی

نمونه‌هایی مانند افزایش قیمت انجیر و مشکلات کشاورزان در صفحه اول بازتاب یافت.

ینی شفق (Yeni Şafak)

🔹 ادعای نفوذ سازمان‌یافته در CHP و حزب جدید

این روزنامه از «هدایت پشت پرده» در تحولات سیاسی اپوزیسیون سخن گفت.

🔹 آغاز مرحله اجرایی پروژه «ترکیه بدون تروریسم»

بر لزوم تکمیل چارچوب حقوقی و سیاسی این روند تأکید شد.

🔹 کاهش تنش نظامی و افت قیمت جهانی نفت

کاهش درگیری‌های منطقه‌ای موجب آرامش نسبی بازار انرژی شده است.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵

مهمترین عناوین خبری رسانه‌های چین

شینهوا (Xinhua)

ترامپ تهدید به «اقدام نظامی قوی» در صورت شکست مذاکرات با ایران

تنش‌های ایران–آمریکا؛ توقف حملات برای ایجاد فضای مذاکرات

تنش‌های هرمز؛ تأکید بر لزوم حفظ آتش‌بس و آزادی کشتیرانی

پوتین تعداد نیرو‌های ارتش روسیه را ۲۵ هزار نفر افزایش داد

افتتاح پل جدید مرزی کانادا–آمریکا با وجود تنش‌های تجاری

سی‌جی‌تی‌ان

ایران: اجازه نمی‌دهیم آمریکا پایان جنگ را تعیین کند

تهدید ترامپ به اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات

نتانیاهو در آمریکا برای گفت‌و‌گو درباره ایران

توقف حملات ایران و آمریکا؛ ایجاد فضای مذاکرات

گزارش درباره کاهش ترافیک دریایی در هرمز و پیامد‌های جهانی

تحولات منطقه‌ای و هشدار اردن درباره ضرورت حفظ آتش‌بس

گلوبال تایمز (Global Times)

عربستان و عمان درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت‌و‌گو کردند

ایران در کانون تنش‌های منطقه‌ای؛ بازتاب در بستهٔ خبری امروز

بازار سهام کره جنوبی سقوط کرد و مکانیسم توقف معاملات فعال شد

آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه و اسپانیا

ژاپن با بحران سیاسی جدید مواجه شد

روزنامه مردم (People’s Daily)

چین بر لزوم حفظ آتش‌بس ایران–آمریکا تأکید کرد

چین ۴۷ ملوان ویتنامی را پس از حادثه دریایی نجات داد

شی جین‌پینگ مراسم استقبال از رئیس‌جمهور اسلواکی را برگزار کرد

چاینا دیلی (China Daily)

امید‌ها پس از توقف حملات ایران–آمریکا افزایش یافت

شی جین‌پینگ با رئیس‌جمهور اسلواکی دیدار کرد

چین اقدامات جدید برای تقویت بخش خدمات داخلی اعلام کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۶ مرداد ۱۴۰۵

مهمترین عناوین اصلی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

• کانال اخبار آسیا

ترامپ می‌گوید «شانس خوبی» برای پیشرفت در مذاکرات ایران وجود دارد، در حالی که دشمنان آتش‌بس را حفظ کرده‌اند

تأثیر دولت جدید بریتانیا بر آسه‌آن و آسیا

مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین، می‌گوید «شاید زمان آن رسیده باشد که دوباره به انرژی هسته‌ای فکر کنیم»

• بانکوک پست

بخش انرژی نفت را از خارج از خاورمیانه خریداری خواهد کرد

• مالایی میل

تهران مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد، ترامپ اصرار دارد که این مذاکرات در حال انجام است

• اتوسان مالزی

مالزی در درگیری‌های جنوب تایلند دخالتی ندارد

• بیزنس تودی

اولتیماتوم ۱۵ روزه آمریکا به مالزی، توپ در زمین واشنگتن

• میدل ایست مانیتور

اندونزی نمی‌تواند ادعای همبستگی با فلسطین داشته باشد در حالی که روابط خود را با البیت حفظ می‌کند

• جاکارتا گلوب

اندونزی در حال مذاکره با آمریکا برای تعرفه صفر درصدی بر روغن پالم

• آنتارا نیوز

اندونزی به دنبال مشوق‌های جدید برای خودرو‌های برقی است تا تولید محلی را افزایش دهد

• آسترو اینترنشنال

اندونزی پس از برکناری غیرمنتظره رئیس بانک مرکزی، با آزمون استقلال بانک مرکزی روبروست

• آوانی اینترنشنال

ایران پس از توقف بمباران توسط ترامپ، می‌گوید هنوز تنگه هرمز را کنترل می‌کند و به دنبال مذاکره نیست