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روند خرید تضمینی گندم از کشاورزان

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان را حدود سیصد و چهل هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته آقای آنجفی تا کنون یک سوم از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۱۳:۰۹
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برچسب ها: خرید گندم تضمینی ، گندم‌کاران ، گندم
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