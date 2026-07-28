معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وقتی کشاورزی و تولید سودآور باشد، خرد شدن زمین‌های حاصلخیز و ویلاسازی‌ها متوقف می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی در ششمین کارگروه ملی یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با اشاره به محدود بودن زمین‌های حاصلخیز و تهدید امنیت غذایی به دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: مهمترین عامل تغییر کاربری‌ها سودآوری بالای این کار و به ویژه ویلاسازی هاست که در مقابل کم‌سود بودن و مشکلات متعدد در مسیر تولید و کشاورزی، زمینه را برای نابودی بستر‌های تولید غذای جامعه فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی زمانی محقق می‌شود که تولید برای بهره‌بردار صرفه اقتصادی داشته باشد، افزود: تا زمانی که تولید کشاورزی سود آوری بالایی نداشته نباشد، طبیعی است که زمین برای مالکان به سمت کاربری‌های سودآورتری مانند ویلاسازی سوق پیدا کند، اما وقتی تولید سودآور باشد، خودِ بهره‌بردار به سمت صیانت از اراضی و بهره‌گیری از روش‌های نوین حرکت می‌کند و نیازی به تحمیل یا اجبار نیست.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات اخیر این وزارتخانه در اقتصادی‌تر شدن تولید، اظهارداشت: جلوگیری از سرکوب قیمت‌ها و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری از جمله اقداماتی بوده که به اقتصادی شدن تولید کمک کرده و دولت نیز به این جمع‌بندی رسیده است که باید تولید در بخش کشاورزی اقتصادی شود.

فتحی راه اندازی تعاونی‌ها برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را راهکاری موثر خواند و گفت: باید برای استفاده از مشوق‌ها، کشاورزان را مجبور به انتقال مالکیت زمین به نام یک نفر کرد؛ بلکه می‌توان با تعریف الگو‌هایی مانند شرکت‌های خانوادگی، زمینه بهره‌مندی از مزایا را بدون الزام به تغییر مالکیت فراهم کرد.

وی افزود: سازمان تعاون روستایی باید در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و نظام‌های بهره‌برداری، گزارش عملکرد ارائه دهد و نقش خود را در این زمینه شفاف‌تر کند. چراکه وقتی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف بر اساس آیین‌نامه در این کارگروه عضو می‌شوند، نسبت به مصوبات نیز مسئولیت دارند و باید برای اجرای آنها اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان بر نقش فعال استان‌ها در تشکیل تشکل‌ها و استفاده از اعتبارات استانی تأکید کرد و گفت: هرچه استان‌ها در اجرای مصوبات کارگروه فعال‌تر باشند، امکان پیشبرد طرح‌های یکپارچه‌سازی، تجهیز و نوسازی و توسعه آبیاری تحت فشار بیشتر خواهد شد.

فتحی تصریح کرد: لازم است ردیف‌های بودجه‌ای مستقل برای این حوزه پیگیری شود تا اعتبارات محدود موجود، به‌صورت هدفمند و برای طرح‌های اولویت‌دار هزینه شود.