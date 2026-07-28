تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، استانداری سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هدف حمایت از بیماران نیازمند و صعب‌العلاج، کاهش هزینه‌های درمان و تسهیل دسترسی عادلانه مردم استان به خدمات درمانی، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در نشستی با حضور منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، دکتر محمدحسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مهندس سید حسین صفوی رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران منعقد شد.

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های درمانی در مناطق کمتر برخوردار

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه، توسعه زیرساخت‌های سلامت در مناطق کمتر برخوردار را از اولویت‌های این نهاد برشمرد و گفت: فلسفه تشکیل هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، فراهم کردن امکان درمان بیماران در داخل کشور و کاهش هزینه‌های درمان است. از همین رو، حمایت از استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که نیازمند توسعه زیرساخت‌های درمانی هستند، همواره در اولویت برنامه‌های هیأت امنا قرار داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این استان افزود: در سال‌های اخیر، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی بخش قابل توجهی از تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی مورد نیاز استان را تأمین کرده و حتی در شرایط خاص، از جمله دوران جنگ اخیر، نیز ارسال تجهیزات حیاتی درمانی به مراکز درمانی استان بدون وقفه ادامه یافت.

فراهم شدن بستر ایجاد بهکده تشخیص و درمان سرطان

مهندس صفوی با اشاره به تجهیز بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب زاهدان به فناوری‌های پیشرفته حوزه سرطان اظهار داشت: امروز با مجموعه تجهیزات تشخیصی و درمانی که توسط هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی برای این مرکز تأمین و نصب شده است، زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری یک بهکده تشخیص و درمان سرطان در زاهدان فراهم شده است؛ مجموعه‌ای که امکان ارائه زنجیره کامل خدمات از تشخیص تا درمان سرطان را در داخل استان فراهم می‌کند و می‌تواند نیاز بسیاری از بیماران جنوب شرق کشور را بدون مراجعه به سایر استان‌ها برطرف سازد.

وی همچنین با اشاره به توسعه سایر خدمات تخصصی در استان گفت: اجرای موفق برنامه کاشت حلزون شنوایی در سیستان و بلوچستان نیز نشان می‌دهد که با توسعه زیرساخت‌ها، امکان ارائه خدمات فوق‌تخصصی در همین استان فراهم شده است.

حمایت از بیماران نیازمند

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه افزود: «در مواردی که هزینه‌های درمان برای بیماران و خانواده‌ها سنگین باشد و پوشش بیمه‌ای پاسخگوی نیاز آنان نباشد، هیأت امنا در چارچوب این تفاهم‌نامه و پس از معرفی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی، بخشی از هزینه‌های درمان بیماران نیازمند و صعب‌العلاج را تقبل خواهد کرد تا مشکلات مالی مانعی برای ادامه درمان آنان نباشد.»

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این‌جلسه اظهار داشت: با وجود چالش‌های اقلیمی و زیرساختی، این استان از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است که چابهار به‌عنوان یکی از چهار نقطه برتر جهان، تنها بخشی از این توانمندی‌ها محسوب می‌شود.

ضرورت تأمین دارو‌های بیماران خاص

مهندس بیجار ضمن قدردانی از اقدامات هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه گفت: این نهاد همواره پشتیبان فعال بوده است؛ با این حال، انتظار می‌رود با ورود جدی‌تر به حوزه تأمین دارو، حمایت‌های لازم جهت رفع نیاز مبرم بیماران خاص صورت پذیرد.

وی ادامه داد: به طور مثال در مراجعات مردمی بسیاری بیماران خواهان داروی فاکتور ۱۳ هستند که امیدواریم به زودی توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی تامین شود.

دکتر محمدحسن محمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نیز از تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد و گفت: به‌روزترین تجهیزات پزشکی در حوزه درمان سرطان در اختیار دانشگاه قرار گرفته است.

دکتر محمدی با اشاره به آخرین تجهیزات دریافتی افزود: علاوه بر پت‌اسکن، دستگاه‌های حیاتی و استراتژیک دیگری از جمله شتاب‌دهنده، سی‌تی‌سیمیلاتور و اسپکت سی‌تی نیز جهت ارتقای سطح درمان بیماران مبتلا به سرطان با همکاری هیات امنای صرفه جویی ارزی فراهم شده است.

وی در پایان افزود: با تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی فضا، ظرف مدت یک تا دو ماه آینده، استان زاهدان از خدمات درمانی پیشرفته و تخصصی در حوزه سرطان بهره‌مند خواهد شد.

جزئیات تفاهم‌نامه

بر اساس این تفاهم‌نامه، بخشی از هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج و نیازمند استان سیستان و بلوچستان که وضعیت عسر و حرج آنان به تأیید دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برسد، از سوی هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تأمین خواهد شد.

این همکاری با هدف ایجاد سازوکاری منسجم برای حمایت هدفمند از بیماران، جلوگیری از وقفه در روند درمان به دلیل مشکلات مالی و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت شکل گرفته است.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علاوه بر تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های نوین سلامت، از طریق برنامه‌های حمایتی و تفاهم‌نامه‌های استانی، در مسیر کاهش هزینه‌های درمان و گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی درمانی نقش‌آفرینی می‌کند.