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دبیرخانه سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیرخانه سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی را در حالی اعلام کرد که در مرحله نخست این رویداد، هزار و ۴۹۵ گروه سرود با حضور ۲۲هزار و ۹۶۹ کودک و نوجوان از ۲۹ استان کشور به رقابت پرداختند.
از مجموع گروههای شرکتکننده، ۵۳۶ گروه از مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ۹۵۹ گروه در بخش آزاد حضور داشتند.
همچنین ۸۹۷ گروه دختران و ۵۹۸ گروه پسران در سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری با عنوان «نغمههای روشن فردا» به رقابت پرداختند.
آثار ارسالی با موضوع مفاهیم ملی و آیینی، سرزمین من (ایران، وطن، پرچم و...)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نامآوران (شخصیتهای تاریخی و انقلابی)، مراسم و مناسبتهای ملی و آیینی دریافت شد.
بر همین اساس، پس از پایان مهلت ارسال و برگزاری داوریهای استانی، ۲۷۱ گروه سرود از میان ۱هزار و ۴۹۵ گروه شرکت کننده به مرحله بعد راه یافتند و آثار آنها برای بررسی نهایی به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.
هیئت انتخاب جشنواره متشکل از شهروز حقی آهنگساز و دبیر انجمن سرود کانون، صمد جلالیان آهنگساز، مجتبی حاذق مدیر آفرینشهای ادبی و هنری کانون پرورش فکری و آذر مشهدی کارشناس همین مدیریت، در روزهای ۲۰ و ۲۲ تیر ۱۴۰۵ آثار راهیافته را مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار دادند.
در این مرحله، کیفیت هنری آثار، هماهنگی گروهی، خلاقیت در اجرا، محتوای اثر و شاخصهای فنی از مهمترین معیارهای انتخاب آثار برگزیده بود.
در سومین دوره این جشنواره، پس از بررسیهای کارشناسی، بخش ترویجی نیز در کنار بخشهای ملی و بومی به جشنواره افزوده شد.
این بخش با هدف تولید و اجرای آثار متناسب با نیازهای روز، تقویت جایگاه سرود در عرصه فرهنگی و اجتماعی و ایجاد فرصت بیشتر برای مشارکت گروههای سرود طراحی شده است. فراخوان، زمانبندی و جزییات این بخش بهزودی از سوی دبیرخانه جشنواره سرود اعلام خواهد شد.
زمان، مکان و برگزیدگان مرحله پایانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون بهزودی اعلام خواهد شد.