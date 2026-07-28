به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در شانزدهمین جلسه شورای راهبری میز هوش مصنوعی استان اصفهان، با اشاره به توانمندی‌های چشمگیر متخصصان و همکاران این حوزه، بر استمرار بی‌وقفه و بدون توقف فعالیت‌های این میز در شرایط مختلف اجتماعی تاکید کرد و افزود: انرژی و توان بالای حوزه هوش مصنوعی در استان باید بیش از پیش تقویت شود و ظرفیت‌های بی‌نظیر شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهانی به شکل گسترده‌تری اطلاع‌رسانی شود.

جمالی‌نژاد با ابراز نگرانی از مغفول ماندن توانمندی‌های داخلی در برخی تصمیم‌گیری‌ها، بر مصوبه جلسه شورای برنامه‌ریزی مبنی بر اولویت‌دهی مطلق به پیمانکاران بومی دانش‌بنیان تاکید کرد و ابلاغ سریع‌تر نقش‌ها و مسئولیت‌های حوزه مالکیتی را خواستار شد و همچنین تعیین تکلیف پیشنهادات تا حداکثر ۱۲ مردادماه توسط دبیرخانه را الزامی دانست.

استاندار اصفهان با حمایت تمام‌قد از برنامه‌های پیش‌رو از جمله رویداد‌های هوش مصنوعی در مصلی اصفهان، آمادگی کامل خود را برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و جذب اعتبارات لازم اعلام کرد.

وی با جذاب و در عین حال سخت خواندن اقدامات مالیاتی و حمایتی در این مسیر، تصریح کرد: شخصاً پیگیر تخصیص خط اعتباری ویژه هوش مصنوعی خواهم بود و هیچ مشکلی در جهت حمایت مالی و پشتیبانی وجود ندارد.

در پایان این نشست استاندار از چند طرح فناوری‌های نوین با هوش مصنوعی بازدید کرد.