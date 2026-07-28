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رئیس مرکز پیشبینی زلزله پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی، فرونشست زمین را بحرانی ناشی از ضعف مدیریت و حکمرانی دانست.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس مرکز پیشبینی زلزله پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی، فرونشست زمین را بحرانی ناشی از ضعف مدیریت و حکمرانی دانست و برای مقابله با آن، اجرای اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی و صنعت را ضروری برشمرد.
مهدی زارع، رئیس مرکز پیشبینی زلزله پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی، با تأکید بر اینکه فرونشست پیش از آنکه یک بحران طبیعی باشد، یک «بحران حکمرانی آب» است، گفت: اگرچه اقلیم خشک ایران یک واقعیت جغرافیایی است، اما عامل اصلی فاجعه فعلی، حفر چاههای غیرمجاز، عدم نظارت دقیق و تسامح در برخورد با متخلفان است. وی افزود که کشورهایی با اقلیم مشابه، از طریق مدیریت محکم قوانین توانستهاند نرخ نشست زمین را کنترل یا متوقف کنند.
زارع برای ایجاد تعادل میان نیاز کشاورزی و سلامت زمین، راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد:
- گذار به سمت کشتهای گلخانهای بسته و حذف محصولات پرآببر.
- افزایش راندمان آبیاری به بیش از ۸۰ درصد.
- قطع دسترسی صنایع سنگین به آبخوانهای شیرین و الزام آنها به استفاده از پساب تصفیهشده شهری.
- تعیین سقف برداشت مجاز و بستن چاههای مازاد از طریق ارائه معیشت جایگزین برای کشاورزان.
او همچنین هشدار داد که در مرحله «تحکیم پلاستیک»، زمین مانند اسفنجی میشود که تحت فشار له شده و دیگر هرگز به حالت اولیه باز نمیگردد؛ بنابراین تزریق آب تنها در مناطقی که هنوز ساختار خاک آسیب جدی ندیده، امکانپذیر است.