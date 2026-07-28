فدراسیون فوتبال فرانسه به طور رسمی زین‌الدین زیدان مربی سابق رئال مادرید را به عنوان مربی جدید تیم ملی این کشور تا سال ٢٠٣٠ انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال فرانسه امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری، زین الدین زیدان، ستاره سرشناس و پیشین تیم ملی این کشور را به عنوان سرمربی جدید خروس‌ها معرفی کرد.

زیدان جانشین دیدیه دشان شد که پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

دشان از سال ۲۰۱۲ و به مدت ۱۴ سال هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشت. او در این مدت موفق شد فرانسه را به قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ برساند، در جام جهانی ۲۰۲۲ نایب قهرمان شود و در آخرین دوره این رقابت‌ها نیز با خروس‌ها به مقام چهارم دست یابد.

پیش از این توافق نهایی میان اسطوره رئال مادرید و فدراسیون فوتبال فرانسه برای هدایت تیم ملی این کشور حاصل شده بود.

زیدان که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۸ به عنوان بازیکن قهرمان جام جهانی شد، وی همچنین سابقه هدایت رئال مادرید را داشته و موفق به کسب ۳ قهرمانی متوالی لیگ قهرمانان اروپا (۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸) با این تیم شده است. او از سال ۲۰۲۱ که برای دومین بار از رئال مادرید جدا شد، هدایت تیمی را بر عهده نداشته است.

روزنامه فرانسوی Le Parisien گزارش داده است که زیدان بلافاصله پس از قبول هدایت تیم ملی فرانسه، نخستین تصمیم مهم خود را گرفته و کیلیان‌ام باپه را در سمت کاپیتان تیم ملی ابقا کرده است.‌ام باپه در جام جهانی اخیر عملکرد بسیار خوبی در ترکیب خروس‌ها داشت و عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را به دست آورد.