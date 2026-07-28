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مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر از کاهش ۳ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: نصاب اوج بار امسال با مدیریت صورتگرفته به ۷۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی؛ رضا کفیلی، مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر با اشاره به افزایش ۵ درصدی تولید و همزمان کاهش ۳ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته گفت: نصاب اوج بار امسال با مدیریت صورتگرفته به ۷۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته کاهش مطلوبی نشان میدهد.
وی با قدردانی از مشارکت ملی در هفته گذشته افزود: به محض بروز خسارت به شبکه برق در مناطق جنوبی کشور و تداوم دمای بالای ۵۰ درجه، پویش مردمی «برق ما برای جنوب» شکل گرفت و با همکاری بیسابقه هموطنان در سراسر کشور، ظرف ۳ روز، ۲ هزار مگاوات از فشار شبکه کاسته شد تا جایی که خاموشیها در مناطق جنوبی بهطور کامل حذف شد.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر با تأکید بر اینکه اقدامات فنی به تنهایی کافی نیست و مدیریت مصرف اولویت اصلی برای رفع ناترازی است، تصریح کرد: اگر هر خانوار ایرانی تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، تأثیر آن در مقیاس ملی معادل تولید چندین نیروگاه بزرگ است.
کفیلی، راهکارهای سادهای مانند قرار دادن دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کُند کولرهای آبی و خودداری از بهکارگیری وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار را کلید عبور از تابستان گرم امسال دانست و تأکید کرد: تداوم این همراهی، نیاز به هرگونه اعمال محدودیت یا نوبتبندی را از بین میبرد.
مدیریت مصرف، کلید عبور از ناترازی تابستانی/ لزوم بهروزرسانی تجهیزات در بخش صنعت
وی تصربح کرد: در حالی که شبکه برق کشور در فصل تابستان با چالش فاصله میان تولید و مصرف روبروست، مدیریت مصرف، مؤثرترین ابزار برای مقابله با این ناترازی است.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر گفت: برخلاف تابستان که فشار ناشی از تجهیزات سرمایشی باعث ایجاد ناترازی میشود، در فصل زمستان توان تولیدی نیروگاهها پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.
کفیلی با اشاره به دستورات ابلاغی دولت برای حمایت از بخش تولید، اعلام کرد: به دنبال همکاری بیسابقه مردم در مدیریت مصرف، بخشی از برنامههای محدودیت برق در برخی شهرکهای صنعتی از حالت «روز به روز» به حالت «روز» بازگشته است تا چرخ اقتصاد و زندگی مردم با پایداری بیشتر به حرکت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: در بخش صنعت نیز دو راهکار اصلی برای کاهش فشار بر شبکه برق مطرح شده است؛ نخست، بهروزرسانی تجهیزات تولیدی برای افزایش بازدهی انرژی و دوم، مدیریت زمان مصرف از طریق انتقال بخشی از فعالیتهای صنعتی به ساعات غیر از اوج مصرف.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر بیان کرد: در شرایط حساس کنونی، مدیریت هوشمندانه مصرف، بهترین راهکار برای حمایت از خودمان و پایداری اقتصاد ملی است.
مجهز شدن ادارات به کنتورهای هوشمند
کفیلی با اشاره به گسترش شبکه کنتورهای هوشمند در سراسر کشور گفت: بخش اداری با تصویب طرحهای کاهش مصرف در ساعات کار و خارج از ساعات کار، گامی مهم در جهت الگوسازی برای جامعه برداشت.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف در ادارات، پیشنیاز فرهنگسازی در بخش خانگی است، از کاهش چشمگیر مصرف در ادارات طی دو سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در بخش نظارتی با تجهیز تمام ادارات به کنتورهای هوشمند، امکان مدیریت دقیقتر بار فراهم شده است؛ بهگونهای که در صورت رعایت نکردن میزان مصرف مصوب، بهجای قطع کامل جریان برق، از روش «محدودسازی مصرف» برای کنترل بار استفاده میشود.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر اظهار کرد: در بخش تجاری نیز با اعزام اکیپهای تخصصی، برنامهای برای راهنمایی واحدهای صنفی و اصلاح تابلوهای تبلیغاتی با هدف بهبود منظر بصری شهری و کاهش بار اضافی در جریان است.
کفیلی با تأکید بر اینکه همکاری بخش تجاری مانع از برخوردهای قانونی و قهری میشود، از شهروندان خواست تا در این مسیر همراه با واحدهای صنفی باشند.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر گفت: تاکنون بیش از ۴ میلیون کنتور هوشمند در بخشهای مختلف نصب شده است. همچنین با توجه به تعداد ۳۳ میلیون مشترک در سراسر کشور، نصب ۵ میلیون کنتور هوشمند در بخش خانگی، گام بلندی در جهت پایش دقیق و مدیریت هوشمند ناترازیهای انرژی کشور محسوب میشود.
بازگشت ۲۰۰۰ مگاوات توان به شبکه برق با طرح مهتاب
کفیلی با بیان اینکه با اجرای «طرح مهتاب»، موفقیت بزرگی در شناسایی مراکز غیرمجاز و ماینرهای پرمصرف حاصل شده است، تصریح کرد: با جمعآوری این تجهیزات، حدود دو هزار مگاوات توان به شبکه بازگشت که این میزان، معادل توان یک نیروگاه بزرگ است؛ اقدامی که بدون آن، احداث نیروگاههای جدید، هزینهبر و زمانبر خواهد بود.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر افزود: در بخش فنی نیز با اجرای «طرح سامان»، بیش از ۵۳ هزار کیلومتر فیدر در سراسر کشور سرویس و نگهداری شد تا پایداری شبکه در فصول سرد و گرم تضمین شود.
وی با اشاره به اینکه تلفات فنی شبکه برق در سطح استانداردهای جهانی است، گفت: هوشمندسازی کنتورها با اولویت مشترکان پرمصرف ادامه دارد و هدف نهایی از این طرح، نه تنها مدیریت بار، بلکه ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر به مشترکان است.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر، از شهروندان خواست تا با گزارش مصرفهای غیرمتعارف و غیرمجاز از طریق سامانههای اختصاصی، در مسیر تحقق عدالت در توزیع انرژی گام بردارند.