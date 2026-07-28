وزیر آموزش‌و پرورش با تأکید بر نقش تربیت‌بدنی و سلامت در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، از هدف‌گذاری برای ایجاد ۳ هزار فضای ورزشی جدید در مدارس کشور خبر داد و گفت: توجه به سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ارتقای کیفیت آموزش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در حاشیه بازدید از اجرای طرح میدان پویا در شهرستان خلخال تربیت‌بدنی و سلامت را از محور‌های مهم کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: اگر به وضعیت جسمی و روحی دانش‌آموزان توجه کنیم، یکی از مهم‌ترین گام‌ها را برای ارتقای کیفیت آموزش برداشته‌ایم؛ چراکه تربیت‌بدنی در سلامت، نشاط و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان نقشی اساسی دارد.

کاظمی گفت: سال گذشته حدود ۳ هزار فضای ورزشی شامل سالن‌های ورزشی مدارس، فضا‌های سرپوشیده و زمین‌های چمن مصنوعی ایجاد شد و امسال نیز ایجاد ۳ هزار فضای ورزشی جدید در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از این طرح‌ها در استان اردبیل اجرا خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که توسعه زیرساخت‌ها تنها بخشی از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تربیت‌بدنی است، ادامه داد: در کنار توسعه سخت‌افزار، توجه به «نرم‌افزار تربیت‌بدنی» اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی گفت: باید میدان را برای حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های جذاب ورزشی و فعالیت‌های جسمی، روحی و فکری فراهم کرد تا دانش‌آموزان در محیطی پویا و بانشاط رشد کنند.

کاظمی از اضافه‌شدن بازی‌های فکری به برنامه‌های تربیتی و ورزشی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: امسال در کنار فعالیت‌های تربیت‌بدنی، موضوع بازی‌های فکری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در قالب طرح «میدان پویا» تلاش کرده‌ایم زمینه مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی را افزایش دهیم تا حضور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در محیط‌های ورزشی با جذابیت و نشاط بیشتری همراه باشد.

کاظمی افزود: بهسازی فضا‌های تربیت‌بدنی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، فضا‌های ورزشی مدارس را به محیط‌هایی مطلوب، استاندارد و جذاب برای حضور دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: برای شروع سال تحصیلی، برنامه‌های متعددی در دست طراحی و اجرا است و تلاش می‌کنیم سال تحصیلی جدید را همانند سال‌های گذشته، به‌صورت حضوری، آرام، کم‌دغدغه و با کیفیت آغاز کنیم.

کاظمی از برگزاری آزمون جدید استخدامی آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: در این زمینه نیز برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است و جزئیات مربوط به آن در زمان مقرر اعلام خواهد شد.