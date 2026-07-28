بهره‌برداری از ۶ پایگاه جدید مدیریت بحران تهران در صورت تأمین اعتبارات

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از احداث ۶ پایگاه جدید در مناطق ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ پایتخت خبر داد و گفت: در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات، این مراکز طی سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.