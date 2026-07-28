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شبکه ورزش سیما امروز با پوشش زنده سه رویداد مهم ورزشی شامل مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در باکو و دیدار دوستانه تیمهای چلسی و وسترن سیدنی، میزبان علاقهمندان به ورزش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز با تدارک برنامههای متنوع، رویدادهای زنده داخلی و بینالمللی را روی آنتن میبرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران امروز از ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه ورزش پوشش داده میشود.
این مراسم که با حضور نمایندگان ۱۸ تیم حاضر در این دوره برگزار میشود، در مرکز همایشهای هتل المپیک تهران اجرا خواهد شد تا تیمها رقبای خود را در فصل جدید بشناسند.
پیش از این برنامه و در بخش فوتبال خارجی، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۳:۱۵ دیدار دوستانه و تدارکاتی دو تیم چلسی انگلیس و وسترن سیدنی استرالیا را به صورت مستقیم پخش میکند.
گزارش این مسابقه بر عهده میلاد یزدانی است و این رقابت در چارچوب بازیهای دوستانه باشگاهی سال ۲۰۲۶ برگزار میشود و فرصتی برای هماهنگی بازیکنان پیش از شروع فصل جدید است.
بررسی آمار ۱۰ بازی اخیر دو تیم نشان میدهد چلسی با ثبت ۱۳ گل زده و ۱۵ گل خورده و در مقابل، وسترن سیدنی با ۱۶ گل زده و ۲۵ گل خورده پا به این میدان میگذارند.
در ادامه برنامههای امروز، رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان در باکو، از ساعت ۱۸ در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده روی آنتن میرود.
این مسابقات که از دیروز (دوشنبه ۵ مرداد) آغاز شده و تا ۱۱ مرداد در کشور آذربایجان ادامه دارد، میزبان برترین فرنگیکاران و آزادکاران نوجوان دنیا برای کسب عنوان قهرمانی جهان است.