ضربالاجل استانداری لرستان برای جذب ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از دستگاههای اجرایی استان خواست برای جذب ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، تا پایان مهلت قانونی تسریع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون اقتصادی استاندار لرستان در جلسه پیگیری جذب اعتبارات بانکی اظهار داشت: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار میان دستگاههای اجرایی استان توزیع شده که سهمیههای مربوط به حوزههای صمت، گردشگری، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی را شامل میشود.
امید امیدی شاهآباد با بیان اینکه تنها بخشی از این تسهیلات تاکنون به مرحله پرداخت نهایی رسیده است، افزود: تا این لحظه ۱۴۰ میلیارد تومان به ۱۲ طرح پرداخت شده و سایر طرحهای معرفی شده نیز در مرحله پرداخت قرار دارند.
امیدی بر لزوم جایگزینی سریع طرحهای غیرفعال تأکید کرد و گفت: با توجه به فرصت محدود باقیمانده، دستگاههای اجرایی و متقاضیان ذینفع باید پیگیریهای مستمر از بانکهای عامل را در اولویت قرار دهند تا منابع تخصیصی جذب شود و شاهد بازگشت اعتبارات نباشیم.
وی همچنین از اختصاص ۳۱۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۲ به استان خبر داد و تصریح کرد: جلسات مستمر برای پایش و جذب بهینه این تسهیلات در حال برگزاری است و دستگاهها باید با جدیت برای بهرهمندی از این منابع اقدام کنند.