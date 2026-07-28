به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون اقتصادی استاندار لرستان در جلسه پیگیری جذب اعتبارات بانکی اظهار داشت: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار میان دستگاه‌های اجرایی استان توزیع شده که سهمیه‌های مربوط به حوزه‌های صمت، گردشگری، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی را شامل می‌شود.

امید امیدی شاه‌آباد با بیان اینکه تنها بخشی از این تسهیلات تاکنون به مرحله پرداخت نهایی رسیده است، افزود: تا این لحظه ۱۴۰ میلیارد تومان به ۱۲ طرح پرداخت شده و سایر طرح‌های معرفی شده نیز در مرحله پرداخت قرار دارند.

امیدی بر لزوم جایگزینی سریع طرح‌های غیرفعال تأکید کرد و گفت: با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده، دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان ذی‌نفع باید پیگیری‌های مستمر از بانک‌های عامل را در اولویت قرار دهند تا منابع تخصیصی جذب شود و شاهد بازگشت اعتبارات نباشیم.

وی همچنین از اختصاص ۳۱۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۲ به استان خبر داد و تصریح کرد: جلسات مستمر برای پایش و جذب بهینه این تسهیلات در حال برگزاری است و دستگاه‌ها باید با جدیت برای بهره‌مندی از این منابع اقدام کنند.