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رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات دهیاریهای مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در همایش تخصصی دهیاران پنج شهرستان قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ از افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات دهیاریهای استان مازندران خبر داد.
علیرضا قربانی افزود: علاوه بر سهمیههای مصوب، ماشینآلات حمل پسماند، راهسازی و تجهیزات خدماتی بیشتری به دهیاریهای این منطقه اختصاص خواهد یافت تا توان خدماترسانی در روستاها افزایش یابد.
وی گفت: برای اجرای پروژههای عمرانی درآمدزا و خرید تجهیزات نیز تسهیلات کمبهره با نرخ هشت درصد در اختیار دهیاریها قرار میگیرد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره مطالبه امنیت شغلی دهیاران افزود: لایحه استخدامی دهیاران باسابقه و اصلاح وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی آنان با همکاری دولت و مجلس به صورت جدی در حال پیگیری است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امنیت شغلی و برخورداری از پوشش کامل بیمهای، از مهمترین مطالبات دهیاران است و باید با حمایتهای قانونی تثبیت شود.
علی کشوری افزود: برای کاهش وابستگی مالی دهیاریها، تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور اجرای طرحهای درآمدزای پایدار، بهویژه در حوزه گردشگری روستایی، ضروری است تا با کاهش بروکراسی اداری، زمینه سرمایهگذاری در روستاها فراهم شود.
دیگر نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دهیاریها سهم قابل توجهی در اجرای طرحهای هادی، تعریض معابر و پروژههای عمرانی روستاها دارند و نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و ایجاد مهاجرت معکوس ایفا میکنند.
عمران عباسی افزود: تأخیر برخی دستگاههای اجرایی در پرداخت سهم خود به پروژههای روستایی، موجب کاهش سرعت اجرای طرحها و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است.
وی خواستار تأمین فوری ماشینآلات خدماتی، تجهیزات آتشنشانی و امکانات مدیریت پسماند برای روستاهای این پنج شهرستان شد و گفت: مجلس از ظرفیتهای قانونی موجود برای تحقق این مطالبات استفاده خواهد کرد.
فرماندار قائمشهر نیز در این همایش گفت: هدف از برگزاری این نشست، شناسایی چالشها و موانع توسعه روستاها و بررسی راهکارهای اجرایی و قانونی برای رفع این مشکلات است.
وی افزود: دهیاران در خط مقدم خدمترسانی به روستاها قرار دارند و نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و توسعه متوازن مناطق روستایی ایفا میکنند.
فرماندار قائمشهر با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این منطقه اظهار داشت: حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران و زائران، نیازمند نگاه ملی در تخصیص اعتبارات و توسعه زیرساختها است.
وی تأکید کرد: توسعه و آبادانی روستاها نیازمند همدلی مردم، شوراهای اسلامی، دهیاران و حمایت مستمر دولت و مسئولان ملی است.