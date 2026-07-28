مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر مراسم بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان در این مراسم که با حضور امام جمعه، فرماندار، علمای اهل سنت، جمعی از مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم ولایتمدار برگزار شد، با اشاره به سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نماز جمعه را «عبادتی استثنایی و مناسکی اجتماعی» خواند و خاطرنشان کرد: این تریبون در مقاطع حساس، نظیر تهاجم دشمن برای برهم زدن آرامش جامعه، توانست با حضور حماسی مردم و رشادت‌های امام شهید، امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند.

وی با تبیین جایگاه رفیع امام جمعه به عنوان «نماینده انقلاب، سخنگوی نظام و پدر جامعه» از دیدگاه رهبر شهید، گفت: امام جمعه نه تنها راهبرد‌های کلان انقلاب را تبیین می‌کند، بلکه با نقد‌های دلسوزانه و مشفقانه، پل ارتباطی میان مطالبه به حق مردم و مسئولان است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدیان گفت: مسئولان نباید از نقد‌های امامان جمعه هراس داشته باشند، چراکه این نقد‌ها در راستای پیگیری حقوق مردم در سطح استان و مرکز کشور بوده و تریبون نماز جمعه، جایگاهی برای تلاقی سیاست و عبادت و ایجاد آرامش روانی در جامعه است.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان با اشاره به تفاوت آشکار تریبون‌های کنونی با دوره پیش از انقلاب که صرفاً به مدح شاهان می‌پرداختند، گفت: امامان جمعه از شنبه تا پنجشنبه با تلاش شبانه روزی، حاصل کار خود را در خطبه‌های نماز جمعه ارائه می‌دهند و هیچگونه اجبار، اعمال نظر یا دستوری برای تعیین محتوای سخنرانی آنها وجود ندارد، زیرا سیاست شورا بر «حریت» امامان جمعه استوار است و حتی اگر نقدی مورد پسند ما نباشد، هرگز حق سلب آزادی از ایشان را نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محمدیان در ادامه با گرامیداشت حضور شبانه روزی مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های انقلابی، این حضور پرشور را مایه رعب و وحشت دشمنان و منافقان دانست و ضمن قدردانی از مأموران امنیتی در دستگیری عوامل خرابکار و منافقین گفت: اگر مردم در میدان نبودند، نظام با خطرات جدی مواجه می‌شد.

وی همچنین با استناد به فرمایشات امام شهید درباره بی حاصلی مذاکره با آمریکا، هرگونه طرح مذاکره با دولت فعلی آمریکا را ناشی از طمعی نابخردانه خواند و بر ضرورت ایستادگی و اتکا به توان داخلی در شرایط فعلی تأکید کرد و افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب از ابتدای انقلاب ایستادگی کردند، ما نیز باید در برابر جبهه باطل بایستیم و رفاه ملت را از دشمن طلب نکنیم.

در پایان این مراسم، از فعالان و خادمان ستاد نماز جمعه با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.