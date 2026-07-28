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همدان مسیر گذر زائران اربعین از ۱۹ استان کشور است که علاوه بر ۱۸۰ موکب، ۲۰ مجتمع خدماتی رفاهی در محورها به مسافران خدمات رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در ایام اربعین این مجتمعهای خدماتی رفاهی زیر ذربین بازرسان کمیته خدمات سفر استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: ۲۰ مجتمع خدماتی رفاهی در مسیرها به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی میکنند که مستمر از نظر خدمات رسانی و بهداشت و تعرفهها مورد بازرسی قرار میگیرند.
حمید پرورشی خرم گفت: در استان همدان مسافران برای رسیدن به مرزهای خروجی کشور بیش از ۲هزار و ۱۰۰ کیلومتر از محورهای استان همدان را طی میکنند و یک ماه قبل از این ایام، ۳۵۰ کیلومتر از راهها بهسازی، ۵۰۰ کیلومتر خط کشی و ایمن سازی ۷۰ مورد و شانه سازی و نصب علائم انجام شده است.
امسال پیش بینی میشود بیش از ۵ میلیون تردد در ایام اربعین در محورهای استان به ثبت برسد.