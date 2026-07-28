پخش زنده
امروز: -
هفته سوم (نیم فصل) سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور یکشنبه ۱۸ مردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تا پیش از برگزاری هفته سوم، تیمهای لایف استار، رعد پدافند هوایی و دانشگاه آزاد اسلامی در جدول رده بندی در ردههای اول تا سوم قرار دارند و حالا در این هفته مدعیان برای قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی با هم به رقابت میپردازند و طبق برنامه در این هفته دیدارهای ذیل برگزار خواهد شد:
مرحله ششم دور رفت:
امید پاس - مناطق نفت خیز جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی - نیروی زمینی ارتش
لایف استار - رعدپدافند هوایی همدان
شائولین آوای رزم - پاس فراجا
مرحله هفتم دور رفت:
دانشگاه آزاد اسلامی - مناطق نفت خیز جنوب
لایف استار - امید پاس
شائولین آوای رزم - نیروی زمینی ارتش
پاس فراجا - رعدپدافند هوایی همدان
جدول رده بندی سوپر لیگ تا پایان هفته دوم:
۱- لایف استار ۵ مسابقه ۱۵ امتیاز تیمی ۱۳۴ امتیاز انفرادی
۲- رعد پدافند هوایی همدان ۵ مسابقه ۱۲ امتیاز تیمی ۱۰۱ امتیاز انفرادی
۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی
۴- پاس فراجا ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی
۵- امید پاس ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۶۶ امتیاز انفرادی
۶- مناطق نفت خیز جنوب ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۴۷ امتیاز انفرادی
۷- نیروی زمینی ارتش ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۴۳ امتیاز انفرادی
۸- شائولین آوای رزم ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی