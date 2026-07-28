

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تا پیش از برگزاری هفته سوم، تیم‌های لایف استار، رعد پدافند هوایی و دانشگاه آزاد اسلامی در جدول رده بندی در رده‌های اول تا سوم قرار دارند و حالا در این هفته مدعیان برای قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی با هم به رقابت می‌پردازند و طبق برنامه در این هفته دیدار‌های ذیل برگزار خواهد شد:

مرحله ششم دور رفت:

امید پاس - مناطق نفت خیز جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی - نیروی زمینی ارتش

لایف استار - رعدپدافند هوایی همدان

شائولین آوای رزم - پاس فراجا

مرحله هفتم دور رفت:

دانشگاه آزاد اسلامی - مناطق نفت خیز جنوب

لایف استار - امید پاس

شائولین آوای رزم - نیروی زمینی ارتش

پاس فراجا - رعدپدافند هوایی همدان

جدول رده بندی سوپر لیگ تا پایان هفته دوم:

۱- لایف استار ۵ مسابقه ۱۵ امتیاز تیمی ۱۳۴ امتیاز انفرادی

۲- رعد پدافند هوایی همدان ۵ مسابقه ۱۲ امتیاز تیمی ۱۰۱ امتیاز انفرادی

۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی

۴- پاس فراجا ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی

۵- امید پاس ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۶۶ امتیاز انفرادی

۶- مناطق نفت خیز جنوب ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۴۷ امتیاز انفرادی

۷- نیروی زمینی ارتش ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۴۳ امتیاز انفرادی

۸- شائولین آوای رزم ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی