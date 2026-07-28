به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: در اجرای طرح مهتاب، تعداد ۵۹۹۶ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی جمع آوری و ۴۰۰ مورد دستکاری کنتور و تخلفات اندازه‌گیری انرژی نیز کشف شده است. طاهر کیامهر با اشاره به اجرای طرح مهتاب در استان افزود: با اجرای طرح مهتاب، ۳۹ مگا وات کاهش بار در آذربایجان غربی اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اثرگذاری اجرای طرح مهتاب در میزان خاموشی‌ها افزود: با اجرای طرح‌های مدیریت بار و طرح مهتاب، میزان خاموشی‌ها در سراسر کشور کاهش یافته و در استان نیز به تبعیت از الگوی کشوری، میزان خاموشی مشترکین خانگی نسبت به سال گذشته کمتر شده است. کیامهر اظهار داشت : کاهش تلفات و رسیدن به ۵ درصد کاهش بار نسبت به سال گذشته با اجرای طرح‌های مقابله با برق‌های غیر مجاز و ماینر و تعویض کنتور‌های معیوب در استان دنبال می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با فعال شدن سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای گزارشات مردمی، تاکنون ۱۹۰ گزارش به این سامانه پیامکی ارسال و منجر به جمع آوری انشعابات برق غیرمجاز شده است.