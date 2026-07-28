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میزبانان اربعین حسینی از آقای شهید می‌گویند

وقتی میزبانان اربعین حسینی از آقای شهیدی می‌گویند که برای سربلندی دین و مسیر حق جانفدایی کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۱۲:۵۷
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برچسب ها: اربعین حسینی ، نجف ، کربلا ، عراق ، رهبر شهید
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