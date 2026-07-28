پخش زنده
امروز: -
ذبیحالله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در یک حمله مسلحانه در نزدیکی شهر فیضآباد کشته شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بر اساس اعلام منابع محلی این مقام طالبان بامداد سهشنبه، ۶ مرداد در مسیر فیضآباد ـ بهارک هدف حمله دو فرد موتورسیکلت سوار قرار گرفته است، طالبان در بدخشان نیز کشته شدن امیری را تایید کردهاند، تاکنون درباره انگیزه این حمله و هویت عاملان آن جزییات بیشتری ارایه نشده است.
به گفته این منابع، مهاجمان پس از حمله از محل فرار کردهاند، این رویداد در حالی رخ داده است که در ماههای اخیر بدخشان شاهد درگیریهای مسلحانه میان جنگ جویان طالبان و جبهههای ضد این گروه بوده است.