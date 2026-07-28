به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: همزمان با خبر اعلام واریز ۱۷ همت از مطالبات کشاورزان در سراسر ایران، مبلغ ۵۶۴۹ میلیارد ریال دیگر به حساب کشاورزان استان واریز شد که به میزان ۴۰ درصد ارزش محموله تحویلی واریز شده است.

وی افزود: با احتساب این مبلغ مجموع واریزی‌ها در استان به مبلغ ۶۸۸۹ میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با توجه به اعلام وزیر جهاد کشاورزی تا اواسط هفته آینده مبلغ ۵۰ همت دیگر از مطالبات تسویه شود. تاکنون ۱۰۵ هزار و ۲۶۲ تن گندم از کشاورزان استان خریدار شده که نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

یزدانی گفت: ارزش گندم خریده‌شده در این استان ۵۱ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال بوده که از ۸۳ هزار و ۱۱۲ کشاورز خریداری شده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۲۱ مرکز برای خرید گندم فعال است.