معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:در راستای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان حوزه استخراج رمز ارز ۳۶ دستگاه ماینر قاچاق در تبریز شناسایی و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ علی اکبریان آذر گفت:در راستای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان حوزه استخراج رمز ارز نیروهای انتظامی و اطلاعاتی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با همراهی و مشارکت ماموران شرکت توزیع برق استان موفق به شناسایی و جمع آوری ۳۶ دستگاه ماینر قاچاق در یکی از کارگاههای تبریز شدند.
وی افزود:به طور متوسط هر دستگاه ماینر معادل ده واحد مسکونی برق مصرف میکند که با خاموش شدن این ۳۶ دستگاه توانستیم برق پایدار ۳۶۰ واحد مسکونی را روشن نگه داریم.