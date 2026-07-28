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مدیرکل راهآهن شمال از اعزام ۴۰۰ زائر اربعین حسینی از طریق قطار مسافری خبر داد و گفت: برای تسهیل بازگشت زائران نیز یک رام قطار از کرمانشاه به ساری پیشبینی شده است.
وی افزود: در مسیر رفت، ۴۰۰ نفر از زائران اربعین از طریق این قطار به مقصد مرز کرمانشاه اعزام شدند.
مدیرکل راهآهن شمال گفت: برای تسهیل بازگشت زائران نیز برنامهریزی لازم انجام شده است تا یک رام قطار از ایستگاه کرمانشاه به ایستگاه ساری اختصاص یابد.
رضازاده افزود: ظرفیت پیشبینیشده برای قطار بازگشت نیز همانند مسیر رفت، ۴۰۰ نفر خواهد بود تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری به استان مازندران بازگردند.
وی تأکید کرد: راهآهن شمال با هدف ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی، آمادگی لازم برای اجرای برنامههای حملونقل ریلی در این ایام را فراهم کرده است.