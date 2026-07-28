رضازاده

مدیرکل راه‌آهن شمال گفت

: اداره کل راه‌آهن شمال برنامه‌ریزی لازم را برای اعزام قطار مسافری اربعین به منظور انتقال مردم ولایت‌مدار استان مازندران به مرز کرمانشاه انجام داد و این قطار در یک مرحله نسبت به جابه‌جایی زائران اقدام کرد.