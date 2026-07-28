مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: بیش از ۵۰ درصد خدمات این شرکت به‌صورت غیرحضوری به مشترکان ارائه می‌شود و توسعه خدمات الکترونیکی، روند خدمت‌رسانی را تسهیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی نظرزاده با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی اظهار کرد: طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از فرآیندهای خدمت‌رسانی اصلاح و الکترونیکی شده و اکنون بیش از ۵۰ درصد خدمات شرکت به‌صورت غیرحضوری به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق دفاتر پیشخوان و سامانه‌های الکترونیکی ثبت و مدارک مورد نیاز را نیز به‌صورت غیرحضوری ارسال کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره سامانه ۱۲۲ و سایر درگاه‌های ارتباطی شرکت گفت: آشنایی بیشتر مردم با این سامانه‌ها، نقش مهمی در تسریع رسیدگی به درخواست‌ها و افزایش رضایتمندی مشترکان دارد.

نظرزاده با اشاره به رسیدگی فوری به حوادث شبکه آب و فاضلاب تصریح کرد: درخواست‌های دارای فوریت در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده می‌شود و پاسخگویی حداکثر سه‌ساعته به این حوادث، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات‌رسان است.

وی بر ضرورت حضور میدانی مدیران، آسیب‌شناسی مستمر فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات برای افزایش رضایتمندی مشترکان تأکید کرد.