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مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه «تغذیه دانشجویی» یکی از پیچیدهترین و حساسترین مسائل رفاهی دانشگاههاست، گفت: «طرح نوین تغذیه دانشجویی» یک جراحی بزرگ در نظام خدمات دانشگاهی است که اجرای دقیق و هوشمندانه آن میتواند زمینهساز تحول در مدیریت رفاهی دانشگاهها و تمرکز بیشتر مدیران بر مأموریتهای علمی و پژوهشی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید احمدرضا خضری، در اجلاس فوقالعاده روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با محوریت «اجرای طرح نوین تغذیه دانشجویی»، موضوع تغذیه را دغدغهای دیرینه، پرابهام و در عین حال پیچیده در آموزش عالی دانست و افزود: این موضوع با وجود ظاهر ساده، باطنی بسیار پیچیده دارد. در دانشگاههای سراسر دنیا اقدامات و تلاشهایی برای انجام خدمات تغذیهای برای دانشجویان صورت میگیرد، اما در کشور ما، به دلیل چالشها گوناگون از جمله مشکلات پیمانکاری، واسپاری و سیستمهای یارانهایِ تامین مواد اولیه، این معضل برای دانشگاهها دوچندان شده است.
وی تأکید کرد: موضوع تغذیه همواره یکی از نقاط آسیبپذیر دانشگاهها بوده است؛ بهطوریکه شماری از نارضایتیهای دانشجویی از دل همین موضوع آغاز شده و یا به آن گره خورده است؛ چنانکه در گذشته شاهد بودهایم که مشکلاتی همچون اعتراض به کیفیت غذا یا کمیت وعدههای غذایی و یا حواشی مرتبط با توزیع غذا، پیامدهای ناگواری به دنبال داشته است.
خضری گفت: برای تمرکز رؤسای دانشگاهها بر امور سیاستگذاری راهبردی در دانشگاهها و اجرای حکمرانی مطلوب در نهاد علم، باید راهکاری مناسبتر و هدفمندتر برای رفع دغدغههای معیشتی دانشجویان پیدا کرد تا مدیریت مسائل رفاهی، مانع از پیشرفتِ علمی و سیاستگذاریهای کلان در دانشگاهها نشود.
به گفته مشاور وزیر علوم، مطالعات مربوط به طرح نوین تغذیه دانشجویی از مدتی پیش آغاز شده و منابع مالی آن در بودجه امسال دانشگاهها دیده شده و اسناد پشتیبان آن فراهم شده است.
وی این طرح را در حد یک جراحی بزرگ در سطح دانشگاه دانست و گفت: در صورتی که این طرح مهم به درستی اجرا شود، دانشگاهها را گامها به پیش میبرد و در غیر این صورت، میتواند آنها را به عقب بازگرداند.
وی با تأکید بر اینکه عزم وزارت و معاونتهای مربوطه برای اجرای آن جزم است، خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیت بالا، لازم است این کار با مشورت و تصمیمگیری همگانی انجام پذیرد و با آنکه تاکنون جلساتی با معاونین دانشجویی، شوراهای صنفی، مجموعههای دانشجویی و روسای دانشگاههای بزرگ و معاونان برگزار شده، اما همچنان لازم است موضوع در معرض گفتوگو و تبادل نظر قرار گیرد. از همین رو اجلاس رؤسا در حال برگزاری است. همچنانکه قرار است سازمان دانشجویان در نشست معاونین اداری و مالی نیز در این باره هم اندیشی کند.
خضری گفت: وزارت علوم بر آن است تا گام نهایی در باره این موضوع را در اجلاس سراسری روسای دانشگاهها که در اوایل شهریورماه برگزار خواهد شد، بردارد و پس از همفکری دوباره اقدام لازم را به عمل آورد.