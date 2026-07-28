به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول نمایندگی فقیه در اداره کل بنیاد شهید استان‌های اصفهان یزد و چهارمحال بختیاری، در جلسه شورای ترویج ایثار و شهادت و ساماندهی گلزار شهدای شهرستان لنجان، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و رسیدگی ویژه به مطالبات آنان تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا باید در رأس برنامه‌های ادارات و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی افزود: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، وظیفه‌ای همگانی و نشانه قدردانی از ایثار و فداکاری کسانی است که امنیت و عزت امروز کشور مرهون جانفشانی آنان است.

خطیب موقت نماز جمعه اصفهان همچنین با اشاره به سیره و منش رهبر شهید در تکریم خانواده‌های شهدا گفت: نگاه عمیق و توجه ویژه ایشان به شهدا و خانواده‌های معظم آنان، امروز الگویی روشن برای همه مسئولان است و باید این فرهنگ در تمامدستگاه‌های اجرایی نهادینه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی همچنین با تأکید بر نقش وحدت و همدلی مردم در اقتدار کشور افزود: فرهنگ ایثار و مقاومت، برگرفته از مکتب عاشورا، همواره پشتوانه ملت ایران بوده و حفظ این فرهنگ، در کنار خدمت صادقانه به خانواده‌های شهدا، از مهم‌ترین وظایف مسئولان و متولیان فرهنگی به شمار می‌رود.