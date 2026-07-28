مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از انعقاد قرارداد طراحی تصفیه‌خانه مدرن شیرابه به ارزش ۵۵ هزار دلار میان برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و شرکت تخصصی یونانی D-Waste، به درخواست این سازمان خبر داد.

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وی افزود: این قرارداد با هدف استفاده از دانش فنی و تجربیات بین‌المللی در طراحی سامانه‌های پیشرفته تصفیه شیرابه منعقد شده و شرکت D-Waste که یکی از شرکت‌های شناخته‌شده اروپایی در حوزه مدیریت پسماند، پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصاد چرخشی است، مسئولیت انجام مطالعات تخصصی، طراحی مفهومی و ارائه راهکار‌های فنی و مهندسی را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محسن قضاتلو با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای گسترش همکاری‌های مشترک با برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، تصریح کرد: قرارداد طراحی تصفیه‌خانه مدرن شیرابه به ارزش ۵۵ هزار دلار میان UNDP و شرکت دی وست D-Waste یونان به امضا رسید.وی افزود: این قرارداد با هدف استفاده از دانش فنی و تجربیات بین‌المللی در طراحی سامانه‌های پیشرفته تصفیه شیرابه منعقد شده و شرکت D-Waste که یکی از شرکت‌های شناخته‌شده اروپایی در حوزه مدیریت پسماند، پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصاد چرخشی است، مسئولیت انجام مطالعات تخصصی، طراحی مفهومی و ارائه راهکار‌های فنی و مهندسی را بر عهده دارد.

قضاتلو گفت: شرکت D-Waste یونان با سابقه همکاری با نهاد‌های بین‌المللی، دولت‌ها و شهرداری‌های مختلف در کشور‌های گوناگون، فناوری‌های روز دنیا را برای طراحی سامانه‌ای کارآمد و منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی در اختیار این پروژه قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: اجرای این قرارداد زمینه کاهش آلودگی منابع آب و خاک، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری در مدیریت شیرابه مجتمع آرادکوه را فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه این همکاری علاوه بر انتقال دانش فنی، بستر جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی آینده را نیز در پایتخت مهیا می‌سازد، خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان نقشه راهی برای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در حوزه مدیریت پسماند و تحقق اهداف توسعه پایدار شهر تهران عمل کند.