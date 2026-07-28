آغاز طراحی سامانه مدرن تصفیه شیرابه مجتمع آرادکوه با دانش فنی بینالمللی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از انعقاد قرارداد طراحی تصفیهخانه مدرن شیرابه به ارزش ۵۵ هزار دلار میان برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و شرکت تخصصی یونانی D-Waste، به درخواست این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،
محسن قضاتلو با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در راستای گسترش همکاریهای مشترک با برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، تصریح کرد: قرارداد طراحی تصفیهخانه مدرن شیرابه به ارزش ۵۵ هزار دلار میان UNDP و شرکت دی وست D-Waste یونان به امضا رسید.
وی افزود: این قرارداد با هدف استفاده از دانش فنی و تجربیات بینالمللی در طراحی سامانههای پیشرفته تصفیه شیرابه منعقد شده و شرکت D-Waste که یکی از شرکتهای شناختهشده اروپایی در حوزه مدیریت پسماند، پروژههای زیستمحیطی و اقتصاد چرخشی است، مسئولیت انجام مطالعات تخصصی، طراحی مفهومی و ارائه راهکارهای فنی و مهندسی را بر عهده دارد.
قضاتلو گفت: شرکت D-Waste یونان با سابقه همکاری با نهادهای بینالمللی، دولتها و شهرداریهای مختلف در کشورهای گوناگون، فناوریهای روز دنیا را برای طراحی سامانهای کارآمد و منطبق با استانداردهای بینالمللی در اختیار این پروژه قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: اجرای این قرارداد زمینه کاهش آلودگی منابع آب و خاک، بهبود شاخصهای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری در مدیریت شیرابه مجتمع آرادکوه را فراهم میکند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه این همکاری علاوه بر انتقال دانش فنی، بستر جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای زیستمحیطی آینده را نیز در پایتخت مهیا میسازد، خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان نقشه راهی برای یکی از مهمترین پروژههای زیستمحیطی در حوزه مدیریت پسماند و تحقق اهداف توسعه پایدار شهر تهران عمل کند.