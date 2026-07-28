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میزان امانت کتاب در مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بهار سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آمارهای ثبتشده در سامانه کتابداری کانون حاکی از آن است که اعضای مراکز فرهنگیهنری این مجموعه در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۸۸۵هزار و ۷۶۸ جلد کتاب به امانت گرفتهاند. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۷۸۸هزار و ۴۷۴ جلد بوده است.
بر همین اساس، میزان امانت کتاب در مراکز کانون در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۲.۳ درصد افزایش داشته است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نزدیک به یکهزار و ۵۲ مرکز فرهنگیهنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتابخانه پستی در سراسر کشور، یکی از گستردهترین شبکههای کتابخانهای ویژه کودکان و نوجوانان را در اختیار دارد و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از مهمترین مأموریتهای آن به شمار میرود.