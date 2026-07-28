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رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال از توقیف یک دستگاه سواری مزدا که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت رانندگی میکرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ فخر الدین اصغری رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال اظهار داشت: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه "اردبیل - خلخال" هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری، یک دستگاه سواری مزدا را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده، سبقت و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.
وی افزود: رانندهی متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.
رئیس پاسگاه پلیس راه "اردبیل-خلخال" از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثهای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.