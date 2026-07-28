به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ فخر الدین اصغری رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال اظهار داشت: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه "اردبیل - خلخال" هنگام کنترل تردد خودرو‌های عبوری، یک دستگاه سواری مزدا را به علت رفتار‌های ترافیکی پرخطر راننده، سبقت و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.

وی افزود: راننده‌ی متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پاسگاه پلیس راه "اردبیل-خلخال" از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثه‌ای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.