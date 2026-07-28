به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جان محمد محمدی (داماد) و مسئول موکب حضرت بی‌بی‌حکیمه (س) گچساران که حدود یک دهه سابقه خدمت به زائران حسینی را دارد گفت: حدود ۱۰ سال است که به نیت عشق به آقا امام حسین (ع) میزبان زائرین هستم و این توفیق را بزرگ‌ترین افتخار زندگی‌ام می‌دانم.

وی اضافه کرد: وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم، با خودم گفتم اگر بخواهم هزینه عروسی و خرید طلا را از بودجه موکب جدا کنم، دیگر توان میزبانی از زائرین را نخواهم داشت و این برایم سخت‌ترین تصمیم بود.

محمدی ادامه داد: با عروس خانم مشورت کردم و نه تنها مخالفت نکردند، بلکه با اشتیاق کامل پذیرفتند که حتی هزینه طلا را هم برای پذیرایی از زائرین آقا کنار بگذاریم.

وی با بیان اینکه این کار از روی عشق بود و نه از روی اجبار خاطرنشان کرد: مادرم و خواهرانم خیلی دوست داشتند جشن عروسی بگیریم و برایشان سخت بود، اما، چون می‌دانند تمام زندگی من امام حسین (ع) است، چیزی نگفتند و پشتیبان ما هستند.

فرجام (عروس خانم) نیز گفت: از همان ابتدا عشق به اهل‌بیت (ع) را سرلوحه زندگی‌مان قرار دادیم و اعتقاد داریم هرچه برای رضایت خدا و اهل‌بیت (ع) انجام دهیم، خداوند بهتر از آن را به ما عطا می‌کند.

وی افزود: وقتی جان محمد (داماد) موضوع را با من در میان گذاشت، نه‌تنها ناراحت نشدم، بلکه خوشحال شدم که خدا این توفیق را به من داده تا در چنین راهی قدم بردارم.

فرجام اضافه کرد: با گذشتن از یک تجمل دنیوی که فقط یک شب است می‌توانیم زندگی خود را با برکت یک کار معنوی و نگاه اباعبدالله الحسین آغاز کنیم.