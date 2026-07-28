طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در بهار امسال روندی صعودی داشته و تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه آن به ترتیب به ۶۵.۷، ۸۴.۹ و ۶۷.۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶۵.۷ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۰.۷ درصد)، ۶۵.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۶۱۹.۳ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶۵.۷ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸۴.۹ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۷.۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶۵.۷ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۰.۷ درصد)، ۶۵.۰ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۶۵.۷ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۶۹.۰، ۶۹.۵ و ۵۵.۷ درصد بوده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸۴.۹ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۳.۰ درصد)، ۵۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۸۴.۹ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۸۷.۵، ۹۱.۱ و ۷۱.۴ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۷.۸ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۵.۸ درصد)، ۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۶۷.۸ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۶۴.۰، ۶۶.۴ و ۷۴.۰ درصد بوده است.