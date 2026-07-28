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معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور اعلام کرد: روند پرداخت تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی در روستاها و مناطق محروم از هفته آینده عملیاتی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالکریم حسین زاده در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با بیان اینکه انتخاب بانکهای عامل برای پرداخت وام اشتغالزایی در مناطق کم برخوردار به زودی نهایی میشود، تصریح کرد: از هفته آینده و پس از انتخاب بانکهای عامل، روند ثبت نام و معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات آغاز میشود.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در مناطق کم برخوردار و روستایی اظهار داشت: این تفاهم نامه از همان لحظه امضا، لازم الاجراست و مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبارات ریالی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور گفت: گفتوگوها و تبادل نظرات در این خصوص از سه هفته پیش آغاز شد و پس از برگزاری چندین نشست مشترک و کارشناسی، تفاهم نامه امضا و مبادله شد و اکنون این معاونت در حال شناسایی بانکهای عامل برای این منظور است.
حسین زاده تصریح کرد: بعد از انتخاب بانکهای عامل، معادل ریالی اعتبارات در اختیار آنها گذاشته میشود و مرحله ثبت نام و معرفی متقاضیان از هفته آینده آغاز خواهد شد.
وی درباره چگونگی انتخاب و معرفی متقاضیان وام اشتغالزایی اظهار داشت: متقاضیان در هر استان و بر اساس رستههای شغلی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیتهای استانی، در استان ها انتخاب و به بانکهای عامل معرفی خواهند شد.
حسین زاده با بیان اینکه تصمیم بر این است که این ثروت ملی تبدیل به شغلهای پایدار شود، افزود: باید به گونهای عمل کنیم که اگر ده سال بعد کسی به این مناطق سفر کرد، احساس کند که این تسهیلات تبدیل به شغلهای پایدار شده و افراد در آن فعالیت میکنند و خلق ثروت و ارزش صورت گرفته است.
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور با اشاره به تنوع اقلیمی ایران گفت: مشاغل بر اساس ظرفیت هر استان مشخص شده و به عنوان مثال در استان هرمزگان، مشاغلی مانند صیادی و شغلهایی که دریا محور هستند در اولویت قرار دارند.
حسین زاده یکی از اولویتهای پایهای در ایجاد مشاغل را ایجاد مزارع خورشیدی خواند و با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور اظهار داشت: مزارع خورشیدی هم میتوانند ناترازی برق را رفع کنند و هم اینکه میتوانند تبدیل به شغلی پایدار شوند.
وی افزود: در بخش کشاورزی هم ما میتوانیم به صورت کاملا استراتژیک وارد تولید محصولاتی بشیم که کشور به آنها نیاز اساسی دارد.
حسین زاده با تاکید بر نگاه ویژه به موضوع اشتغال بانوان روستایی تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی زنان در اولویت قرار دارند.
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور با بیان اینکه با ایجاد شغلها و فعالیتهای پایدار مانع از این میشویم که یک فرد بیکار در روستا بعد از گرفتن وام تبدیل به یک فرد بیکار و بدهکار شود، درباره ضمانت بازپرداخت این وامها اظهار داشت: در حال طی کردن فرایندی با همکاری وزارت اقتصاد و بانکها هستیم تا بتوانیم امول منقول یا غیر منقول وام گیرندگان را تبدیل به ضمانت کنیم و یا ضمانت زنجیرهای ایجاد کنیم تا روستائیان یکدیگر را ضمانت کنند.