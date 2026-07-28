مدیر شبکه مستند با تشریح مأموریت ویژه این شبکه در ایام تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، از جمع‌آوری و توزیع ۱۳۲ کلاکت مستند میان تمامی شبکه‌های صداوسیما و تولید مجموعه مستند جدید «روایت آقا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند سیما، با اشاره به محدود بودن آثار مستند قبلی درباره قائد شهید امت اظهار کرد: با وجود تمامی دشواری‌ها و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجموعه‌مستند جدیدی را برای چهلم رهبر شهید تحت عنوان «روایت آقا» آماده کردیم که به روایت زندگی ایشان از زبان خودشان می‌پردازد.

وی افزود: این مجموعه در چهار قسمت تولید شد که در ایام تشییع رهبر شهید روی آنتن رفت؛ به‌طوری‌که یک قسمت کامل از این مجموعه، به پوشش و روایت مراسم تشییع اختصاص یافت.

همچنین یک مجموعه سه‌قسمتی مجزا نیز برای ثبت و به تصویر کشیدن بدرقه تاریخی و باشکوه رهبر شهید انقلاب توسط مردم تولید و پخش شد.

زارع‌زاده با اشاره به مأموریت محوری این شبکه در ایام تشییع تصریح کرد: مسئولیت کمیته تأمین و پخش مستند برای کل سازمان صداوسیما به شبکه مستند محول شد تا وظیفه تأمین محتوای آرشیوی و مستند سایر شبکه‌ها را بر عهده بگیرد.

برای اجرای این مأموریت، نیرو‌های ما به دو گروه تقسیم شدند تا پاسخگوی نیاز شبکه‌های سراسری، مراکز استانی و بخش‌های بیرون از سازمان باشند.

مدیر شبکه مستند درباره منابع جمع‌آوری این آثار گفت: با فراخوان عمومی، تمامی مستند‌های مرتبط با سفر‌های استانی رهبر شهید که در سال‌های گذشته توسط مراکز مختلف استانی صداوسیما تولید شده بود، جمع‌آوری کردیم که در مجموع، ۱۳۲ کلاکت مستند ارزشمند به دست ما رسید که پس از آماده‌سازی، برای پخش در ایام تشییع در اختیار تمامی شبکه‌ها قرار گرفت تا پوششی منسجم و همه‌جانبه ارائه شود.