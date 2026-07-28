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شاخصها در بازار سرمایه امروز سه شنبه ۶ مرداد با روند افزایشی همراه بودند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۱.۱۳ درصدی و ۵۶ هزار واحدی به ۵ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد رسید.
شاخص کل هموزن هم با افزایش ۱.۳۰ درصدی و ۱۸ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از یک هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی و بانکها اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۷۸ درصد بازار معادل حدود ۵۵۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.