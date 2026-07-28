معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از اعزام بیش از ۶ هزار دانشجو از ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی به راه‌پیمایی عظیم اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، با اشاره به اعزام کاروان‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به پیاده روی عظیم اربعین، گفت: اعزام دانشجویان از تاریخ دوم مرداد ماه جاری آغاز شده است و تا ۱۵ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که اعزام دانشجویان علاقمند به سفر اربعین حسینی با هماهنگی اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت صورت گرفته است، تصریح کرد: از مدت‌ها قبل اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در تلاش است تا مراتب حضور دانشجویان علوم پزشکی در راهپیمایی عظیم اربعین را فراهم سازد.

بر این اساس دو موکب دانشجویی در شهر‌های مقدس نجف و کربلا با استفاده از ظرفیت و توان دانشجویان و با مدیریت دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان و آبادان آماده شد تا اسکان کاروان‌های دانشجویی عازم به این حرکت عظیم مذهبی و فرهنگی را بر عهده بگیرند.

طبق برنامه اعلامی ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، جمعیتی بیش از ۶ هزار دانشجو در مدت زمان ۱۳ روز از تاریخ دو تا ۱۵ مرداد ماه جاری در این مراسم عظیم شرکت خواهند داشت.

دکتر حبیبی گفت: امیدوارم خداوند عزیز یاریمان کند به عنوان زائران مرقد‌های مطهر و نورانی حضرت اباعبدالله حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و مولا امیرالمونین علی (ع) با معرفتی عمیق نسبت به جایگاه واقعی این عزیزان، سفر اربعین سال جاری را برگزار کنیم.