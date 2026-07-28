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مدیرکل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر از برقراری سفر دریایی زائران اربعین از بندر خرمشهر به مقصد بصره عراق برای سومین سال متوالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر از تداوم سفر دریایی زائران اربعین از بندر خرمشهر به مقصد بصره عراق برای سومین سال متوالی خبر داد.
عسکری گفت: جابهجایی زائران در این مسیر با شناور مسافری مجهز و با ظرفیت ۳۳۵ نفر انجام میشود و زائران مسیر ۱۷ مایل دریایی در اروندرود را، با توجه به شرایط رودخانه، در مدت حدود یک ساعت تا یک ساعت و ۱۵ دقیقه طی میکنند.
وی افزود: پایانه مسافری بندر خرمشهر با برخورداری از امکاناتی مانند سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، اینترنت بیسیم و تجهیزات ایمنی، شرایط مناسبی را برای ارائه خدمات به زائران و انجام سفری ایمن فراهم کرده است.
مدیرکل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر ادامه داد: برنامهریزی برای تداوم این خط دریایی پس از پایان ایام اربعین نیز در دستور کار قرار دارد و استقبال زائران و مسافران میتواند زمینهساز استمرار این مسیر و توسعه تردد دریایی میان ایران و عراق باشد.