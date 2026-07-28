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تمام کنارگذرهای پلهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم در هرمزگان آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: کنارگذر پنج پل محور غرب بندرعباس و شهرستان خمیر یک هفته پس از حمله متجاوزان آمریکایی به زیرساختهای استان آسفالت شد و پلها تا ۲ ماه آینده به بهره برداری میرسد.
علیرضا محمدی افزود: پل شور در مسیر رفت تا دو ماه آینده، و برگشت نیز ۴ ماه دیگر به بهره برداری میرسد.
وی گفت: اکنون رفت و آمد درکنارگذرهای آسفالت شده دو پل سرزه جاده میناب رودان برقرار است و این دو پل نیز تا دو ماه آینده به بهره برداری میرسد.
وی افزود: تونل شهید میرزایی در مسیر رفت نیز ۱۲ ساعت پس از حمله ارتش متجاوز آمریکا به صورت دو طرفه بازگشایی شد و اکنون رفت و آمد در هر دو مسیر رفت و برگشت تونل در جریان است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: طرح ایمن سازی این دو تونل درحال اجراست.