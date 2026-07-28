نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از تخصیص و رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب از سد کرج در دو ماه آینده برای تأمین حق‌آبه باغ‌های مناطق کلاک، گرمدره، سرحدآباد، مصباح و آسیاب برجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، علیرضا عباسی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای حل دغدغه حق‌آبه کشاورزان و باغداران استان اظهار کرد : تأمین مطالبه حق‌آبه این مناطق یکی از اولویت‌های اصلی و مورد پیگیری نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی بود که خوشبختانه محقق شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ فضای سبز دشت کرج در این گفت‌و‌گو زنده تلفنی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ما در فصل تابستان، تأمین حق‌آبه باغداران پایین‌دست سد کرج بوده و هست. در این محدوده حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار باغ وجود دارد که به عنوان ریه شهر کرج عمل می‌کنند و علاوه بر آن سهم بسزایی در تولیدات باغی استان دارند. دغدغه اصلی باغداران حفظ این سرمایه‌ها در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور است.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در تشریح روند توافقات انجام‌شده به مجری سیمای البرز تصریح کرد: از دو ماه گذشته پیگیری‌های ویژه‌ای در این خصوص آغاز شد و جلسات متعددی با مسئولان متولی برگزار کردیم. در نهایت، امروز در جلسه‌ای مصوب شد که در ماه جاری ۵۰۰ هزار مترمکعب و در ماه آینده نیز ۵۰۰ هزار مترمکعب دیگر، در مجموع یک میلیون مترمکعب آب، از سد کرج برای این اراضی رهاسازی شود تا باغداران دغدغه‌ای برای تأمین آب مورد نیاز خود نداشته باشند.

عباسی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق کامل این مصوبه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل جهاد کشاورزی استان البرز نظارت و اقدام لازم را در جریان انتقال و توزیع این حق‌آبه به عمل آورند. این طرح برای سال جاری مصوب شده و برنامه‌ریزی برای استمرار آن تا سال آتی نیز در دستور کار قرار دارد.