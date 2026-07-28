مرحله نخست ساخت بزرگترین دهکده تفریحی ورزشی شرق هرمزگان، هفته دولت در میناب به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون شهردار میناب گفت: مرحله نخست این طرح با ۹۰ درصد پیشرفت کاری، شامل فضای سبز، محوطه و پیاده رو‌ها است.

ایرج دلاوری افزود: اکنون معابر دهکده ورزشی تفریحی میناب به مساحت ۸۵ هزار مترمربع، با هزینه ۴۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

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در مرحله دوم ساخت این دهکده، فضا‌های ورزشی مانند زمین فوتسال، والیبال و فضای بازی و تفریحی ایجاد می‌شود.

ساخت دهکده ورزشی فرشتگان میناب در ۱۷ هکتار از هفته دولت پارسال آغاز شده است.